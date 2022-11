La Pampa adquirió seis ambulancias de traslado y cuidados críticos

A través del Gobierno de la provincia de La Pampa y desde el Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud que impulsa el Gobierno nacional, se realizó hoy la entrega de seis nuevas ambulancias en el Hospital «René Favaloro». La inversión total tiene un monto de U$S 760.000.

Como parte de un trabajo articulado entre Nación y el Gobierno provincial, se hizo efectiva la entrega de seis flamantes unidades de traslado sanitario, en el marco del Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud. Este Plan brinda herramientas concretas a las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, con una concepción federal, con la finalidad de potenciar y fortalecer el sistema de salud de las localidades de 25 de Mayo, Victorica, Rancul, Santa Isabel, General Pico y Santa Rosa.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, quien fue acompañado por la subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica De Cristófaro; el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, el subsecretario Gustavo Vera, la diputada provincial, Silvia Larreta, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, demás intendentes de las las localidades beneficiadas y los directivos de los diversos Centros de Salud que contarán con las unidades a estrenar.

Estas son las primeras seis unidades de 10 que serán adquiridas, con destino a hospitales y Centros de Salud de toda la Provincia. Se trata de cinco ambulancias de Traslado (Mercedes Benz Sprinter) por un valor de U$S 71.726,00 por unidad, y una ambulancia de cuidados críticos (Mercedes Benz Sprinter) por un valor de U$S 82.432,02.

La subsecretaria de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica De Cristófaro, indicó que “estoy contenta de entregar recursos que van a cambiar realmente la vida a la gente. Estas ambulancias vienen a modificar y aportar al sistema de salud, le agradezco al Gobierno de La Pampa y a su vicegobernador, Mariano Fernández, como así también al equipo de salud estén donde estén, ya que fueron los que trabajaron en el contexto más difícil que hemos vivido como fue la pandemia y que hoy siguen reconstruyendo el sistema de salud”, remarcó.

En relación al presupuesto destinado, la funcionaria indicó que “esta inversión de 760 mil dólares viene a encajar en una estrategia sanitaria que lleva adelante el ministro Mario Kohan, que junto a su equipo gestionan para traer recursos a la Provincia. Además, han llevado adelante estrategias que fueron observadas por el resto de las provincias, como la salud digital y la red en extensos territorios. Todos los que trabajamos en Salud la significancia que tienen y cómo le puede cambiar la vida a las personas y a nuestros compañeros de trabajo que se suben a las ambulancias gestionando sus propias incertidumbres”, manifestó.

Sobre el concepto federal de reconstrucción en el sistema de salud, De Cristófaro indicó que “esto que pasa acá en La Pampa con la entrega de ambulancias, está pasando en las 24 jurisdicciones. No es un hecho asilado hay una intención política de poder llegar a cada uno de esos recovecos de nuestra Argentina que tal vez no tienen una densidad de población que lo justifique, pero son vecinos que viven donde solo puede llegar el Estado. Las ambulancias transportan angustias, incertidumbres y también alegrías cuando un pampeano o pampeana va a nacer en una unidad segura”, sostuvo.

Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud

Verónica De Cristófaro, se refirió al término de reconstrucción y dijo que “la semana pasada se conmemoró un año más de la partida de Néstor Kirchner, cuando él tomó desde Santa Cruz el Gobierno nacional, decía que había que poner el pecho para reconstruir el Sistema de Salud y nosotros debemos hacer lo propio con el sistema sanitario. Todos estos bienes que llegan a las jurisdicciones se enmarcan dentro del Plan, y es la misma reconstrucción que iniciamos cuando volvimos a ser Gobierno y tomamos la decisión de fortalecer el Sistema Público de Salud, tal vez en el peor momento del que tenemos registro. Entregamos equipamiento para poder sostener a las personas en los hospitales y se hizo de manera federal, eso no se detuvo. Reconstruimos y repensamos con un concepto de integralidad, la patria es el otro y es lo que más claro queda en nuestras políticas públicas, lo primero es la gente”, concluyó.

Mario Kohan

El ministro de Salud de La Pampa se dirigió a los presentes e indicó que “lo aprendido en esta trágica pandemia fue que articulando entre Provincia, Municipio y Nación hemos logrado una enorme fortaleza y se aprendió que el trabajo en equipo da solidez. Nuestro personal han sido luchadores enormes en el contexto del COVID-19. De no haber contado con un compañero de trabajo como el subsecretario Gustavo Vera no hubiera sido fácil, es un gran trabajador. Gracias al Gobierno de La Pampa que fortaleció el sistema de salud en la Provincia en muchas áreas como consecuencia quizás de esta maldita pandemia, no solo que multiplicamos la capacidad de producir oxígeno entre tantas cosas que se hicieron como la potenciación en la capacidad de todos los hospitales con capacidad de internación”, continuó.

“Este fortalecimiento permitió que ningún pampeano quede sin asistencia médica, hoy felicito a los directores de los hospitales y a intendentes de localidades que van a recibir las ambulancias. Es un camino que emprendemos en recuperar todo el parque automotor en la medida de lo posible, se está haciendo de forma progresiva. Nuevamente hago extensivo el agradecimiento a todo el equipo de salud y son merecedores de ese elogio”, concluyó.

Entrega de Computadoras

Por otra parte, se entregaron a la provincia 45 nuevas computadoras (PC All In One) para continuar afianzando las acciones que se están llevando adelante en el marco de la salud digital.

En este sentido es que como parte de las actividades se recorrieron las instalaciones del Hospital Comunitario Evita, el cual recibió 6 (seis) computadoras.

Adquiridas mediante los fondos del Programa Proteger, estos equipos fabricados en el país -marca EXO Style X5- están compuestos por un monitor y procesador en un mismo físico (“All In One”), teclado, mouse, cámara web frontal, puertos USB y HDMI y una memoria de hasta 64 gigabytes. La entrega de estas computadoras forma parte de una estrategia integral llevada adelante por la cartera sanitaria nacional que impacta de manera directa en la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios jurisdiccionales.