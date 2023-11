La mayoría del arco político se pronunció por ampliar derechos en el Día del Orgullo LGBTIQ+

Funcionarios y dirigentes políticos de diferentes corrientes se pronunciaron este sábado por la ampliación de derechos para el colectivo LGBTIQ+ y por «una Argentina inclusiva».

Funcionarios y dirigentes políticos de diversos espacios coincidieron en valorar «el derecho a vivir con libertad, defender la diversidad y defender lo conquistado» en la jornada en la cual se realizó en Buenos Aires una multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTIQ+.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, llamó a “defender con orgullo” hoy más que nunca, “el verdadero sentido de la palabra libertad”.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), el funcionario sostuvo que «libertad es el derecho a vivir la identidad, el amor y el deseo como cada quien lo siente, sin discriminación ni violencia”.

Por su parte, la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini afirmó “querer una Argentina inclusiva, con igualdad de oportunidades y que respete la diversidad”.

Galmarini afirmó que en un eventual gobierno del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, “no solo vamos a cuidar los derechos conseguidos, sino que seguiremos trabajando en más políticas para las diversidades”, publicó también en su cuenta de X.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, remarco: «Al closet nunca más. Al pasado no se vuelve. Los derechos no se quitan. Los ideales no se resignan».

«En tiempos en los que la derecha conservadora construye metáforas violentas y cuestiona conquistas, nuestra mejor defensa es la voz y la mejor herramienta es el voto. Sigamos deconstruyendo y construyendo las ideas hasta que todo sea como lo soñamos», concluyó Moreau su publicación.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, también se sumó a los deseos de celebrar «la diversidad, el amor y los logros en la lucha por la igualdad».

En tanto, el Comité Central de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a la celebración “del orgullo junto a miles de personas en la Ciudad”. Y destacó que “somos libres e iguales”.

También la legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Unidad de los Trabajadores (FIT-U), Celeste Fierro, participó de la 32° Marcha del Orgullo y señaló “ni un ajuste más, ni un derecho menos”, en su cuenta de X.

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Unidad de los Trabajadores (FIT-U), Romina del Pla, se manifestó en su cuenta de X “contra el avance de la derecha, el ajuste del gobierno y el FMI”. Ademas, reclamó por la “aparición con vida de Tehuel”, el joven trans desaparecido en marzo de 2021; la “aplicación efectiva y real de la ESI (Educación sexual integral) en todo el país” y porque se terminen “los crímenes de odio”.

Manuela Castañeira, la dirigente nacional del Nuevo Mas y de la agrupación feminista Las Rojas, sostuvo que «salimos a las calles para parar a la derecha, los discursos de odio y contra el ajuste». En su cuenta oficial de X, aseguró que «los derechos se defienden en las calles», al tiempo que proclamo «ni un ajuste más, ni una conquista menos».