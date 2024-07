La mamá de Loan criticó al gobernador de Corrientes: “Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó”

María Noguera manifestó además que a 40 días de la desaparición de su hijo “ya no cree en nadie” y que se enteró por los medios sobre la búsqueda en Santa Cruz y Chubut.

La madre de Loan acusó a Laudelina y desligó a la abuela Catalina de la desaparición

La mamá de Loan, María Noguera, criticó al gobernador Valdés al sostener que «los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó», sumado a que a 40 días de la desaparición de su hijo «ya no creo en nadie», que José Peña no pensaba que iba a ver tantas personas en el almuerzo y acusó a Laudelina.

En diálogo con Alfredo Casado de Radio Splendid, explicó que se enteró por los medios de la búsqueda de Loan en Chubut y Santa Cruz ya que no le informan nada por el secreto de sumario.

“No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, solo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba para ver esa gente, para comer, para compartir un almuerzo”, explicó María Noguera.

Al ser consultada de si desconfía de alguien, la mamá del menor desaparecido manifestó: “Ahora no hay que confiar más en nadie, así que no sé. Catalina es inocente porque tiene 87 años, ella solos los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de Laudelina”.

Sobre la polémica actuación del gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, Noguera expresó: “Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó”.

Con respecto a las protestas por la aparición de su hijo, la mujer agradeció el apoyo que reciben todos los días: “Estoy muy agradecida a la gente que me apoya en la marcha. Cuando puedo y estoy bien trato de asistir”.

Este martes, tras una denuncia, se realizan operativos de búsqueda en Santa Cruz y Chubut en las rutas que unen la ciudad de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia.

Periodistas locales sostienen que el hombre escuchó a un nene que gritó “soy Loan”, motivo por el cual decidió radicar la denuncia.

Frente a este escenario, la Justicia Federal autorizó que la Policía registre todos los vehículos que circulen por dichas rutas, así como también hacer bajar a los ocupantes para requisar los autos.