La Justicia le prohibió a Arribas salir del país

El juzgado federal de Dolores decidió denegar el pedido de la defensa del ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, decidió este miércoles «no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país» formulada por la defensa del procesado exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, dado que con su pretendido viaje a Brasil y Uruguay podría acrecentar el riesgo de fuga, informaron fuentes judiciales.

La resolución se produjo en el marco de la causa en la que Arribas está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino San Juan y por abuso de autoridad y en la que está llamado a indagatoria el expresidente Mauricio Macri, quien todavía no pudo ser notificado y se encuentra fuera del país.

A pesar de que en casos anteriores Arribas había sido autorizado a viajar, en esta oportunidad el juez Bava rechazó el pedido de autorización y coincidió con la querella de familiares de tripulantes del San Juan en que el extitular de la AFI no había presentado fundamentos atendibles para que se lo habilite a viajar y en que su salida del país podía poner en riesgo la investigación.

“Es claro que la salida del país de Arribas, en esta oportunidad, y como bien sostiene la querella, podría generar o acrecentar el riesgo procesal de fuga”, sostuvo el juez en la resolución de once páginas a las que tuvo acceso Télam.

“El imputado cuenta con una capacidad económica holgada -incluso posee inmuebles de su propiedad en el país al que pretende viajar, como bien referenció, y allí se encuentra su centro de vida personal y de sus negocios-, su esposa e hija son nacionales de la República Federativa de Brasil y ostenta, en ambos países, contactos personales y laborales suficientes que podrían permitirle el sustraerse de la acción de la justicia, justo cuando acaba de ser nuevamente procesado por similares delitos”, remarcó el magistrado.

“Debe valorarse nuevamente, la falta de arraigo de Arribas en el país, conforme el propio requirente ha sostenido en más de una oportunidad. Insisto, su centro de vida familiar y comercial se encuentra en el país limítrofe y no en la Argentina”, enfatizó el magistrado que remarcó que “tampoco se evidencia en la petición del incidentita una razón humanitaria que torne imperiosa y urgente la salida del país de Arribas”.

Arribas, que ya fue procesado al menos en tres expedientes distintos en los que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal, había pedido permiso para viajar desde mañana, y por más de 50 días a Brasil y Uruguay: en el primer país pretendía visitar a su esposa y una hija y festejar su cumpleaños (en noviembre); mientras que en el otro quería visitar a sus demás hijos.

Al rechazar el pedido del exdirector de la AFI, el juez Bava sostuvo que, además, se produjo justo en los días en los que “se citó a prestar declaración indagatoria al entonces Presidente de la República Argentina – al momento de los hechos investigados-, Ing. Mauricio Macri, quien ha sido la persona que nombro en la Agencia Federal de Inteligencia durante su gestión a Gustavo Arribas”.

La fiscalía, a cargo del fiscal Juan Pablo Curi, no se había opuesto a que se le concediera a Arribas el permiso de salir del país, pero tal petición si fue rechazada por la querella que representa la abogada Valeria Carreras.

“De la presentación no surge motivo válido y suficiente que amerite una nueva salida del País, teniendo en cuenta que sería el tercer viaje. No puede concederse al procesado un lapso de autorización tan extenso como el pretendido, son 60 días. No puede habilitársele, la autorización por dicho extenso lapso, mucho menos si el destino es Brasil”, había resaltado la querella.