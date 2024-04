La Joaqui sorprendió con un radical cambio de look

La cantante de RKT le mostró a sus fanáticos su cabello dividido en dos tonos y sorprendió a todos.

La Joaqui en su constante búsqueda de identidad, cambio su look y causó furor en las redes sociales ya que mostró su cabellera renovada.

A través de sus historias de Instagram y mientras cantaba un tema propio, mostró su nuevo color de pelo y los cambios que se realizó: se sacó el flequillo y con una raya al medio bien marcada, separó su pelo lacio mitad pelirrojo y mitad negro, como siempre marcando su estilo muy personal.

Cabe recordar que hace poco ya había regresado a ese rojo furioso, dejando atrás el tono castaño que habìa probado meses atrás, pero también había pasado por un platinado, casi blanco.

Por aquel entonces llevaba también un flequillo tupido por arriba de las cejas y decidió partirlo a la mitad para lucirlo abierto hacia los costados, cambiando su imagen.

El nuevo look de La Joaqui, contó con el apoyo de sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, quienes la alientan en cada acción que la artista realiza.

A mediados de diciembre la cantante estuvo en Casino Resort, el ciclo de entrevistas que conduce el Pollo Álvarez y habló sin filtro de todo, de su carrera y la maternidad. “Me gusta escribir sobre cómo disfruta el sexo una mujer. No porque sea una desubicada o no piense en la juventud sino porque cuando era adolescente me sentí limitada a sentir o a expresar. Creía que estaba hecha para satisfacer”, lanzó la cantante.

A su vez, confesó cómo fue su incursión en el mundo de la maternidad y todos los cambios que atravesó en ese periodo: «Sentí que había dejado de ser atractiva o pensaba que no tenía derecho a sentirme sexy porque era mamá”.

La joaqui si bien en sus letras habla de sexo y muestra su lado más femenino, se autodefinió como “una re mamá” que está atenta a las necesidades de sus hijas y que hace esfuerzos por estar presente en cada momento de sus vidas. “Si tengo que llegar de trabajar sin dormir y llevarlas a la escuela, lo hago. Si tengo que hacer una pijamada con 20 nenas para que mi hija disfrute su fin de curso y sepa que estoy muy orgullosa, también lo hago”-