La Humada ya piensa en proyectos para aplicar en el marco del Plan de Infraestructura Deportiva

Ubicada en el oeste profundo, la Asociación Civil Club Deportivo La Humada tiene la esperanza que a partir del reciente anuncio del gobernador Sergio Ziliotto se puedan mejorar las instalaciones en el marco del Plan de Infraestructura Deportiva anunciado días atrás.

Al respecto la vicepresidenta de la institución, Carina Centeno, contó a la Agencia Provincial de Noticias que “ya está la documentación en regla” por lo cual se mostró esperanzada de que en el transcurso del presente año puedan comenzar a mejorarse las instalaciones a través de este ambicioso plan provincial.

Explicó que, junto a pares de toda la Provincia, participó en Lonquimay del lanzamiento del Plan de Infraestructura Deportiva que hizo el gobernador Sergio Ziliotto. “En cuanto a nuestra institución comenzamos con el trámite de toda la documentación necesaria durante la gestión anterior, nos costó bastante por las grandes distancias, algunos contratiempos, reunir a la gente pero gracias a Dios en junio del año pasado logramos la personería jurídica y estamos trabajando muy bien con el club, hay un grupo humano excelente y tenemos muchísimo apoyo del Gobierno provincial, especialmente de la Subsecretaría de Deportes”.

Agregó que “comenzamos todo este camino en la gestión del intendente Leonardo Pereyra quien nos brindó el apoyo necesario para poder viajar y asesorarnos y así lograr la personería jurídica. Lamentablemente el año pasado no pudimos entrar en la primera etapa del plan porque el tema administrativo lleva mucho tiempo. Este año nos volvieron a convocar a la reunión y creemos que vamos a formar parte de ese plan de infraestructura para mejorar las instalaciones de nuestro club”.

Afirmó que “la idea es terminar los baños, la cocina, el piso, remodelar el escenario y los vestuarios, tenemos un montón de proyectos y de propuestas desde el Gobierno para comenzar con la práctica de los deportes con bochas, pádel, futbol infantil, etc. El objetivo es tener una institución a la altura de nuestra localidad y que se puedan hacer todos los deportes”.

Explicó que “desde el área de arquitectura de la Subsecretaría de Deportes provincial nos están impulsando, tenemos que presentar los planos con un maestro mayor de obras y luego debe ser aprobado por arquitectura de la Subsecretaría”.

Centeno diagrama su actividad institucional a la par de su función como concejal por Unión por la Patria y, sobre el particular, señaló el pensamiento de “continuar con los proyectos que nos quedaron pendientes, aún a pesar que la situación nacional no es de las mejores”. Destacó que “tenemos todo el apoyo del Gobierno provincial y vamos a tratar de acompañar a esta gestión para que los proyectos salgan adelante. Esperamos estar a la altura de las circunstancias que es para lo que la gente nos eligió y dar las gracias al Gobierno de La Pampa porque tiene siempre presente a nuestra localidad».