“La Gran Pelea” en el Gran Rex: los detalles del evento que contará con Tomás Holder y L-Gante

La velada de boxeo entre influencers, cantantes y streamers llega al teatro y contará con la presencia de grandes figuras.

El mítico Gran Rex será el ring de una experiencia única que reunirá el deporte, el mundo de las redes y la música. Así, uno de los teatros más emblemáticos de la Ciuda de Buenos Aires abrirá sus puertas para uno de los eventos más destacados del año: La Gran Pelea.

La Gran Pelea consiste en un evento de entretenimiento que convoca a aquellos aficionados del boxeo. El encuentro será el domingo 13 de octubre en el Gran Rex, ubicado en Av. Corrientes 857, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) bajo la conducción de creadores de contenidos populares.

Las entradas se podrán adquirir en la boletería del teatro y a través de la página Tuentrada. Además, el encuentro de boxeo se va a transmitir en simultáneo en Streaming a través del canal oficial del evento en @lagranpeleaok

El mismo 13 de octubre, el público podrá disfrutar de una alfombra roja que comenzará a las 16 hs y que contará con la conducción de creadores de contenidos reconocidos dentro del mundo de las redes y las plataformas digitales.

Sin dudas, el plato fuerte del evento estará en los participantes. Así, el ring de La Gran Pelea contará con la presencia de peleadores amateurs, creadores de contenido y celebridades que serán los protagonistas de 9 combates que prometen revolucionar las redes. A esto se sumará shows de artistas musicales durante los intervalos entre las diferentes peleas.

Enfrentamientos La Gran Pelea

.Yao Cabrera vs. Tomas Holder

. L-Gante vs. HDR

.Licha Navarro vs. Wandi

.Gonzalo “El Paton” Basile vs. Julio Pitbull

.Cris Pierri vs. Roy

.Nani Dimaio vs. Nahu Senger

. Brandon vs. Mariano Nahuel Valenzuela

. Escobeditto vs. Matias “El rey de la balanza”

.La Pinky vs. Flor Figola .