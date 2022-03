La gente de Catriló elegirá el nombre de una plaza

La Municipalidad de Catriló organiza un concurso denominado “Un Nombre para mi Plaza”, para designar al espacio//plaza, con juegos para niños y niñas, del Barrio La Feria

PARTICIPANTES

Podrá participar del concurso cualquier persona humana, debiendo reunir los siguientes requisitos:

a) Ser residente en la localidad Catriló, quedando excluidas quienes residan en otras localidades y provincias.

b) Personas de todas las edades que tengan cuenta en Facebook o Instagram para comentar la publicación correspondiente.

c) Que ingresen a la publicación en la Fan Page del organizador en la red social Facebook (Dirección de Cultura Catriló) o Instagram (direcciondeculturacatrilo), identificada como “Un nombre Para Mi Plaza” y comentar con el nombre propuesto.

d) Solo se aceptará una única participación por persona. Este espacio no deberá ser utilizado para realizar reclamos y/o quejas particulares de los usuarios, relacionados con sus actividades los que deberán ser efectivizados a través de los canales correspondientes.

e) Los comentarios, opiniones y/o cualquier otro tipo de material expresado o subido por cualquier usuario, no reflejan necesariamente las opiniones, misión, ideas, principios o valores del Organizado.

f) El Organizador se reserva el derecho de eliminar de la página aquellas opiniones y comentarios, y/o remover material y/o links, incluyendo cualquier adjunto, que sean, a su solo criterio: 1) Abusivos, difamatorios u obscenos hacia el mismo, y/o vinculadas, o terceros; 2) Fraudulentos, engañosos o falsos hacia el Organizador y/o vinculadas, o terceros; 3) Ofensivos, injuriosos o calumniosos hacia el Organizador y/o vinculadas, o terceros; 4) Violatorios de cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros; 5) Violatorios de cualquier ley, decreto, reglamentación o regulación legal.

NOMBRES PROPIOS

No se podrán sugerir nombres propios de ningún tipo, vinculados o que hagan referencia, identificados con nombre y apellido, a los actuales y/o anteriores funcionarios y/o empleados, presidentes, intendentes, profesionales, y/o personas o personajes de la localidad, entre otros.

– Quienes cumplan con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases participan automáticamente de la designación o promoción y se los denominará “Participantes” o “Participante”.

El nombre sugerido deberá estar antecedido por la palabra “Parque” y deberá tener un máximo de 3 palabras más (4 en total contando “Parque”)

No se permitirán palabras o frases en otros idiomas o lenguajes (exceptuando lenguajes de nuestros pueblos originarios), ni tampoco palabras compuestas por nombres, letras o silabas de otras palabras. El nombre sugerido deberá tener un significado.

PLAZO DEL CONCURSO: Del 29 de marzo al 28 de abril de 2022.

ELECCIÓN DEL NOMBRE Y GANADOR DEL CONCURSO:

Los interesados tendrán tiempo de participar en la publicación, enviando un mensaje privado o comentando la publicación en Instagram o Facebook hasta el 28 de abril de 2022.

Luego el jurado se reunirá el día lunes 2 de mayo a las 9:00 Hs., seleccionará 1 propuesta por miembro. Posteriormente se realizará la votación, siendo la propuesta con mayor cantidad de votos el ganador.

JURADO:

El jurado encargado de seleccionar los nombres estará compuesto por:

• Un miembro del Honorable Concejo Deliberante

• Un miembro de la Secretaría de Finanzas.

• Un vecino del Barrio La Feria

• Un representante del Instituto Catriló Dr. Ernesto López, de Médano Cortado, Escuela N°10, Escuela N° 261, JIN 24, Escuela de Apoyo a la Inclusión.

• Un representante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Catriló

• Un representante de la Dirección de Acción Social y Deporte de Municipalidad de Catriló

• Un representante de Agencia Juvenil.

• Un representante de Área de Medio Ambiente

• Intendente Municipal