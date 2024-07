La foto que posteó River e ilusionó a todos los hinchas: «Lo queremos de vuelta»

Los fanáticos siguen muy de cerca los entrenamientos que realiza el Millonario en esta pretemporada y se preparan para la segunda parte del 2024.

Mientras entramos en la recta final de la Copa América de Estados Unidos, en River se siguen preparando con mucha intensidad para la segunda parte del 2024 dónde tendrá la Copa Libertadores cómo el máximo objetivo y se enfrentará ante Talleres de Córdoba en los octavos de final: un cruce argentino que puede definir muchas cosas en el futuro cercano.

Con Federico Gattoni, Franco Carboni y Jeremías Ledesma ya entrenando con el resto del plantel, la dirigencia no descansa y se sigue moviendo para poder cerrar en las próximas horas más refuerzos luego de la venta de Esequiel Barco por 16 millones de euros a Rusia. Sin embargo, los hinchas siguen muy de cerca una situación y se emocionaron mucho con un posteo de la cuenta oficial del club.

Si bien no es un refuerzo actual, el hincha prácticamente no lo pudo ver desde que regresó y en las últimas horas se volvieron locos cuando el club compartió una foto suya en las redes sociales: se trata del Pity Martínez, un futbolista que quedó en la historia en su primer paso pero que ahora, marcado por las lesiones, todavía no pudo mostrar su mejor nivel e intentará cambiar esa cara.

¿Cuándo podría volver el Pity Martínez?

El Pity Martínez fue operado en el mes de enero, por lo que se estima que entre agosto y septiembre volvería a las canchas. Si bien está trabajando en la pretemporada, la realidad es que todavía tiene que volver a ritmo tanto físico como futbolístico.