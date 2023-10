La Feria de la Salud repitió su alta convocatoria en General Pico

A lo largo de la jornada de hoy se llevó adelante en la ciudad de General Pico la edición 2023 de la Feria de la Salud, organizada por el hospital Gobernador Centeno.

Durante la misma resultó constante la afluencia de público, entre los cuales se destacó la presencia de escuelas y colegios que recorrieron el predio donde los diferentes servicios y centros de salud presentaron el trabajo realizado a lo largo del año y se hizo referencia a las distintas especialidades en las cuales se trabaja.El evento contó con la presencia del ministro de Salud Mario Kohan, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, los directores del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno, Esteban Vianello, Gustavo Ferreyra y Roberto Bertone, la titular de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, el viceintendente Daniel López, quienes acompañaron al personal de Salud en una amplia recorrida por los distintos stands presentados.En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Mario Kohan sostuvo que “me gusta venir a este evento, lo veo como una actividad maravillosa, esto de ver trabajar a los equipos de salud, con los docentes, los chicos que vienen y la gente que acompaña es la amalgama más linda que podemos tener, pensando en que la salud es una construcción social y esto es fundamental”. El ministro de Salud, a modo de reflexión, indicó “pensé que en la Argentina, algunas discusiones ya estaban saldadas y lamentablemente veo que no es así. Hoy estamos discutiendo un tema que no debería ser discutido. Siempre digo que la educación y la salud son la contracara de la misma moneda. Si no hay un Estado presente que garantice, y esto sucede en muchos países, aún teniendo sistemas de salud mixtos, siempre el Estado está presente, si no no hay posibilidades de desarrollo. La escalera del ascenso social es la educación. La educación es el cuidado de la salud, es imposible desligar uno del otro, entonces, no me imagino, por más esfuerzo que haga el sector privado, ir a lugares alejados, como está hoy el Estado provincial, como por ejemplo todo el oeste de La Pampa. Esta presencia es fundamental sea en educación como en salud. A veces me pregunto qué hubiese pasado si en plena pandemia no hubiésemos tenido un Estado organizador, que concilió las estrategias para poder cuidar a la comunidad, conseguir vacunas, y muchas otras cosas que hemos trabajado en ese periodo”.Por su parte Fernando Goitía, a cargo del Area Programática remarcó que “es un muy buen día para compartir con la comunidad temáticas y espacios de salud en general. La idea es visualizar las distintas temáticas que se están trabajando desde el ámbito de la salud pública, que nos permita pensar en una salud colectiva y de construcción social, por eso es que se dio en esta jornada un importante marco de entidades que se juntaron a tomar y hablar de salud de otra manera, de forma integral y participativa”.