La felicitación de Lizy Tagliani a Marley por su segundo hijo

Durante su programa de radio, la comediante se comunicó con el conductor para hablar de las últimas noticias sobre su vida.

Si hay algo que siempre demostraron Lizy Tagliani y Marley es que mantienen una amistad fortalecida y lista para afrontar todo tipo de desafíos, pero también buenos momentos. Es por eso que la humorista no desperdició su oportunidad a la hora de felicitar a su gran amigo cuando se enteró la noticia de que volvería a ser padre, aunque esta vez de una nena.

Durante su programa de radio, Lizy Tagliani hizo una comunicación telefónica con Marley en la que hablaron de todo con Alejandra Maglietti también presente. «¿Cómo estás Ale, bien?, le preguntó Lizy a Marley a lo que él respondió: «Bien, super contento. Bueno, ya se habrán enterado la noticia así que bueno, muy feliz. Ya estamos en la semana 17 así que venimos bien, ya estamos en una zona un poco más segura».

«Ay, qué felicidad», sumó Lizy tras escuchar a su amigo. Marley, en tanto, respondió: «Si, estamos muy contentos. Se va a llamar Milenka y yo hace mucho tiempo tenía ganas de tener una hija y en especial también darle una compañía a Mirko para que tenga ese amor de hermanos que se van a acompañar seguramente toda la vida. Así que muy contentos».

Luego de esto, el conductor contó cómo fue su conversación con Mirko para contarle que tendría una hermanita: «Tuve la conversación con él hace poquito. O sea, la íbamos teniendo la conversación sin que se diera cuenta, yo a veces le preguntaba qué sentía él de tener un hermanito o hermanita y siempre me decía que le gustaba mucho», dijo. En ese sentido, explicó: «Yo tanteaba el terreno para ver cómo él también lo sentía. Pero aproveché ahora que estábamos de viaje y después de la final de la Copa nos fuimos para Disney y estuve una semana allá. Así que el último día estábamos en los fuegos artificiales de Disney, nos habían ubicado en un lugar que era re lindo y que teníamos espacio, entonces me senté con él y le dije».

«Le dije: ´bueno, ¿vos te acordas que me dijiste que siempre le pedíamos al universo tener una hermanita?´porque él a veces me acompaña. Estamos en el auto y yo le digo que hagamos fuerza los dos para que lo que él quiera se haga realidad. Y bueno, un par de veces él dijo que le gustaría tener un hermanito o hermanita», contó Marley emocionando a su amiga, Lizy Tagliani. «Cuando le dije que se dio, que iba a tener una hermanita, me abrazó fuerte», agregó el conductor.

Con la anécdota que contó el mismo Marley, en el estudio estaban interesados en conocer las primeras palabras de Mirko después de conocer la noticia. «Quería saber las fechas, pero más que nada después se quedó preocupado con que sus legos los iba a desarmar», afirmó y, tras una breve interacción del menor, contó que «también tiene miedo que le babee los legos y que se los coma». «Me dijo, voy a tener que ponerle llave a mi cuarto para que no me saque los legos», informó Marley sobre su conversación con su hijo.

Tras esto, habló de la reacción del resto de su familia por la noticia y, fue allí, cuando Lizy Tagliani decidió felicitar a su amigo de la forma más tierna. «Marley así como lo ves, ¿viste que es como una jirafa bebé? ¡Muy torpe! Yo nunca vi a alguien con tanto amor, como papá lo que es, dios mío, qué cosa hermosa», comenzó diciendo la conductora de la radio. Y, tras algunas bromas, continuó: «Yo conviví mucho con Mirko, yo me acuerdo que era un bebé y nos fuimos directamente a Rusia».

«Fue hermosa la experiencia y bueno, ahora con la llegada de esta beba seguro va a ser doblemente feliz y bueno, si dios quiere pronto yo también así que va a ser un lindo grupo de amigos lleno de niños, qué lindo», dijo Lizy. «Estoy super feliz, va a nacer en enero en Oklahoma, así que vamos a estar allá un tiempito», explicó Marley. Después de esto, contó su experiencia con Mirko haciendo referencia a lo que sucederá con Milenka durante los próximos meses.

Por su parte, Lizy cerró: «Me pone tan feliz, me pone tan contenta y ahora que ya se sepa y todo. Ya lo habíamos hablado y la verdad que me emociona. Me gusta mucho la idea, me gusta el grupo que tenemos, que somos porquería, pero también tan humanos».