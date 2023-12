La familia de Lució Dupuy dijo que la madre del niño los amenazaba para que se lo entregaran y luego lo mató

Fue en el Jury contra la jueza que otorgó la custodia a su madre, quien terminó condenada por el homicidio junto a su pareja. Podrían destituirla.

Lucio Dupuy, el niño asesinado.

La familia del pequeño Lucio Dupuy acusó que su madre, Magdalena Espósito Valenti, los amenazaba y hasta llegó a inventar denuncias de maltrato para quitarle su tenencia a sus tíos, en el inicio del Jury de enjuiciamiento contra la jueza de familia de General Pico Ana Clara Pérez Ballester.

Ante el jurado declaró su padre, su tía y tío, su abuelo y otras personas que dieron cuenta de cómo actuó la jueza que le terminó otorgando la custodia del menor a su madre, quien luego lo mató en Santa Rosa junto a su pareja, por lo cual ya fueron condenadas a perpetua.

También está sometida a Jury la asesora Elisa Alejandra Catán. Si las dos son encontradas culpables de “mal desempeño de sus funciones” serán removidas de su cargo, según prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.

Leticia Hidalgo, tía de Lucio, dijo que la madre del niño empezó a amenazar a la familia con hacerles denuncias y, en ese contexto, la policía les “sacó al nene”.

“No teníamos a quién preguntar, qué hacer, no teníamos ayuda… Lo entregamos por cansancio” y luego cuando iban a visitarlo a la casa de la madre, en Magdalena, ella no dejaba que pasaran a verlo.

Luego declaró Christian Sebastián Dupuy, papá de Lucio, quien reconoció que a su hijo lo dejó bajo el cuidado de su hermano y su cuñada.

“Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé” lo que iría a pasar. Contraté a una abogada para establecer un régimen de visitas (con Lucio)” en 2021 y luego hizo una denuncia por impedimento.

En su declaración, le preguntaron por qué no denunció lo del impedimento de contacto por parte de Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez: “Porque era una situación que había que tomar con pinzas. Si hacía algo mal, ellas me prohibían ver a Lucio. Me bloqueaban las videollamadas”.

También declaró Lucio Dupuy, abuelo paterno del niño: “a Lucio no se lo devolvieron a la madre. Ella fue y se lo trajo a Santa Rosa cuando existía un régimen de visitas y no podía traérselo a Santa Rosa”.

“Ella denunció que el nene estaba golpeado cuando lo tenía mi hijo Maximiliano. Por eso la policía fue hasta la casa de Maxi y le hizo un montón de preguntas a Lucio”.

Sobre la jueza Pérez Ballester, dijo que fue puesta en conocimiento de los “chats con agresiones” de parte de la madre del pequeño, “fotos donde ella hacía cosas” delante del niño y “plantas de marihuana con macetas”.

“¿Le consta que esas pruebas fueron entregadas al juzgado?”, le preguntaron del Tribunal: “No sé”, respondió el abuelo de Lucio.

Por último, declaró el tío paterno, Maximiliano Exequiel, quien recordó que cuidaron del niño desde fines de 2018 y que luego habían iniciado los trámites de tutela. En ese momento fue que la Magdalena empezó a reclamarlo.

“Después de eso aparecieron las denuncias de Magdalena. Yo sabía que si al nene le pasaba algo, la responsabilidad era mía porque teníamos la tutela. La policía me sacó a Lucio por una denuncia de la madre. Cuando llegué, el nene ya no estaba y la policía no sabía adónde se lo habían llevado. Yo hice una contra denuncia para defenderme. Ahí dije que temía qué podía hacer con Lucio cuando lo tuviera a solas. Lo dije porque ella venía de una vida de consumismo de drogas y de no estar con Lucio”, concluyó.