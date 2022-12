La ex planta Calzar volverá a producir y a generar trabajo

Las dos empresas seleccionadas, una pampeana y otra que actualmente opera en el Gran Buenos Aires, expusieron hoy ante el gobernador Sergio Ziliotto y el equipo del Ministerio de Producción, la actividad que desarrollarán en la ex planta Calzar del Parque Industrial de Santa Rosa. En una primera etapa, entre ambas industrias, generarán alrededor de 100 puestos de trabajo.

Las industrias seleccionadas son la pampeana Grupo Living S.A.S., dedicada a la fabricación de muebles y otra radicada actualmente en el Gran Buenos Aires, CALZATEX S.A. perteneciente a la industria textil, de fabricación de calzado. A las empresas que presentaron proyectos y no fueron seleccionadas se les pusieron a disposición las herramientas de promoción de inversiones que tiene la Provincia y la posibilidad de radicarse en el Parque Industrial.

Se prevé que para el mes de enero las industrias seleccionadas tomen posición del inmueble, según detallaron autoridades del Ministerio de la Producción En esa fecha comenzarán a realizar los trabajos que les permitan iniciar el proceso productivo para lo cual deberán concretar las subdivisiones físicas del inmueble, gestionar servicios y realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas.

Cabe recordar que la planta fabril “ex planta Calzar”, ubicada en el Parque Industrial de Santa Rosa, fue adquirida por el Gobierno provincial para su reactivación. A través de una convocatoria de proyectos abierta, se buscó difundir la disponibilidad de esta infraestructura y propiciar la presentación de Ideas-Proyectos como “manifestación de interés” por parte de las empresas, a fin de analizar las alternativas.

Participaron de la presentación de los proyectos el gobernador, Sergio Ziliotto; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; la ministra de Producción, Fernanda González e integrantes de su gabinete; el titular de I-Comex, Sebastián Lastiri; por Calzatex SA Gustavo Moreno y Germán Hazaña; Juan Pablo Azcarate y Marisol Iglesias del Grupo Living SAS; y Javier Ortiz por la UNILPa.

CALZATEX S.A

La empresa Calzatex S.A. es una micropyme del gran Buenos Aires, dedicada al diseño y fabricación de calzado, en cinco líneas de productos, en unos 200 modelos distintos por colección.

En una primera etapa, en la que incorporará 59 puestos de trabajo con una inversión estimada de $ 240.769.488,32, planea la relocalización e integración de la actividad al proceso productivo, en las unidades funcionales 1, 4, 5 y 6 que ocupan una superficie total de 9.200 metros cuadrados. Para su segunda etapa ampliará su capacidad de producción y en la tercera incorporará nuevas unidades de negocios.

Gustavo Alberto Moreno confirmó que le llevará “seis meses poner en funcionamiento la fábrica, una vez que tengamos acceso a la planta. Iremos habilitando sectores progresivamente para comenzar a operar en una primera etapa” y confirmó que “los trabajadores serían los ex empleados de Calzar,que son mano de obra calificada”.

“Nuestro proyecto -explicó el propietario de Calzatex- se plantea en 3, 5 y 10 años. En la segunda etapa, estaríamos instalados con todo lo que hoy tenemos en Buenos Aires, donde fabricamos entre 1.500 a 2.000 pares por día. Porque este no es sólo un emprendimiento comercial, es un proyecto de vida. Nos venimos a vivir acá”.

Grupo Living S.A.

Living & Confort es una empresa iniciada hace 12 años, dedicada a la fabricación de muebles, para el hogar, oficina o comercios. Cuenta, en la actualidad, con una planta productiva en el Parque Industrial de Santa Rosa, con más de 15 operarios en fábrica, y cuatro sucursales de venta al público en la provincia.

“Comenzaremos con la radicación de la planta, luego fabricaremos goma espuma, que es nuestro principal insumo, esto nos ocupará todo el 2023; y luego fabricaremos una línea de colchones que irá mejorando y ofrecerá distintos modelos”, precisó Juan Pablo Azcárate propietario del Grupo.

La firma recibió la adjudicación dos naves industriales, asignándosele las unidades funcionales 1 y 2 que totalizan una superficie de 3.300 metros cuadrados, lo que le permitirá concretar su proyecto de expansión, con una inversión de $ 91.367.000 y la generación de 40 puestos de trabajo.

Azcárate aseguró que “somos testigos de que a fuerza de sacrificio y trabajo se pueden hacer grandes cosas” y detalló que según su desarrollo de etapas, “en poco más de tres meses” estarían poniendo en marcha el emprendimiento.

“Orgullosos de La Pampa”

Javier Ortiz, de la Unión Industrial de La Pampa –UNILPa- agradeció al Gobernador por “habernos convocado como institución para evaluar estas propuestas” y expresó “estamos felices de que esta planta vuelva a ponerse en marcha con una empresa joven de Santa Rosa y otra que viene de afuera”.

“Les deseo a ambos el mayor de los éxitos y les digo que cuenten con la institución. Llegó el tiempo de arremangarse y hacer un poco mejor esta Provincia. Acá hay muchas oportunidades y nos sentimos orgullosos de La Pampa; orgullosos de que la Provincia siga creciendo”, indicó.

Enfatizó, en nombre de la institución, que los “llena de felicidad que la planta de Calzar vuelva a ponerse en marcha” y les auguró “el mayor de los éxitos”.

“Sinergia público-privada”

“Hoy no es un día más, es un día muy importante, porque estamos dando un paso gigante en el proceso que planteamos desde el primer día de gestión, que la principal acción de Gobierno es generar trabajo”, enfatizó el gobernador Sergio Ziliotto.

Destacó que el objetivo de generar empleo “sólo se puede hacer a partir de la sinergia entre lo público y lo privado” y ´precisó que el Gobierno provincial “tiene muy en claro que el motor de la economía es el sector privado, pero también sabemos que necesitan del sector público, del Estado, para que le facilite las condiciones para producir”.

“No puede haber fábricas cerradas en La Pampa”

Felicitó a los empresarios y las agradeció por “tomar el riesgo que significa invertir en la Argentina de hoy” y puntualizó que el Gobierno de La Pampa pone su mayor esfuerzo en contribuir a la generación de empleo privado. “Hoy las estadísticas de los organismos que regulan el trabajo registrado privado, nos marcan que estamos un 5 % por encima de niveles de la pre pandemia”.

“La reactivación de Calzar -agregó- se da en el marco de un camino que emprendimos cuando tomamos la decisión que no podía haber fábricas cerradas, ni espacios destinados a la industria con capacidad ociosa. Hoy la ex planta Montenegro esta en producción y genera trabajo y en poco tiempo ustedes harán realidad que la ex planta Calzar va a albergar producción y trabajo, desarrollo e inclusión”.

“Cuenten con este Gobierno”

El mandatario les dijo a los empresarios que “cuenten con este Gobierno, porque siempre estaremos del lado del que quiere producir”.

Ziliotto detalló las ventajas comparativas que La Pampa ofrece a quien quiera producir en el territorio. En este sentido mencionó el Banco de La Pampa, “que hace honor a su génesis como Banco de fomento con una política agresiva en subsidio de tasas; creamos el Fondo de Garantías Públicas de la provincia de La Pampa fondeado con recursos públicos para que el acceso al financiamiento sea en igualdad de condiciones; La Ley de Incentivos Fiscales que promueve que quien más produce y más trabajo genera, menos impuestos pague”.

Bienvenida a la ciudad

El intendente Luciano di Nápoli tuvo palabras de reconocimiento por el trabajo hecho por el Gbierno provincial para reactivar la planta fabril y felicitó a los empresarios por la decisión de invertir en la ciudad. “Me pongo y pongo a disposición el municipio para lo que necesiten”, les dijo a los empresarios.

Proceso de pre selección

Se analizaron 14 propuestas de inversión, 12 correspondientes a empresas pampeanas, para lo cual se constituyó un “Comité de preselección y clasificación”, conformado por representantes del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX) y de la Unión Industrial de La Pampa (UNILPa).