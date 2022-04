La Escuela N° 144 de Unanue festejó su centenario

El Ministerio de Educación de La Pampa dio cuenta que ayer por la mañana, la Escuela N° 144 «Segundo E Hansen» de Unanue celebró a través de un acto académico sus 100 años de vida.

En el festejo, estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Marcela Feuerschvenger, la directora general de Educación Primaria, María Magdalena Godoy, el presidente de la Comisión de Fomento, Aldo Fabián Araya, la Coordinadora de Área Mónica Mancuso, la directora de la institución, Carina Fernández, autoridades municipales, militares, policiales, eclesiásticas, directivos, docentes, estudiantes y ex alumnos, vecinos y vecinas de Unanue y localidades cercanas.

Durante el evento, compartieron sus palabras una ex alumna de la institución, la responsable del establecimiento escolar y autoridades presentes. Al respecto, la subsecretaria de Educación remarcó que «celebrar 100 años de una escuela es reconstruir la historia de nuestra Provincia pero también es reflexionar sobre su presente, hablar de la Escuela N° 144 es hablar de una escuela inclusiva, que trabaja con toda la comunidad, con una sólida propuesta pedagógica, con un equipo docente muy profesional que permanentemente proyecta su futuro en pos de la calidad educativa». Además, se exhibió el logo del Centenario, se entregaron medallas a promociones que formaron parte de la institución, diplomas a quiénes transitan el corriente ciclo lectivo, y presentes para el personal de la escuela, ex docentes y ex directivos, equipo CAE, talleristas, entre otros.

Al finalizar, se realizó el descubrimiento de placas conmemorativas obsequiadas por el Ministerio de Educación Provincial y la Comisión de Fomento local, y una placa con referencia histórica en el terreno situado frente al Club Social y Deportivo Unanue, lugar donde se inició la escuela.