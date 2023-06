La emoción del Cuti Romero tras ser homenajeado por Belgrano

El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 estuvo presente en el triunfo del Pirata ante Banfield por la Liga Profesional de Fútbol.

Belgrano, de Córdoba fue efectivo y superó esta noche en su estadio a Banfield, 3 a 1, en encuentro que cerró la 21ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y quedó entre los equipos que se clasificarían a la Copa Sudamericana 2024, mientras que el visitante está hoy descendiendo por Tabla Anual.

El goleador Pablo Vegetti anotó por duplicado a los 24 minutos del primer tiempo y 28 del segundo, mientras que Franco Jara aumentó para el local (31m. ST), en tanto que Alejandro Rébola, en contra, había marcado el empate transitorio para el visitante.

Los dirigidos por Guillermo Farré alcanzaron los 34 puntos en el certamen, lo que le permite alcanzar el séptimo puesto y se ilusiona con meterse en copas internacionales. Distinta es la situación de Banfield, que con 18 unidades ocupa la penúltima posición y estaría perdiendo la categoría.

EL HOMENAJE A CUTI ROMERO EN LA PREVIA DEL PARTIDO

Cristian Romero, formado en el club cordobés, fue homenajeado en la previa del partido y no ocultó su agradecimiento hacia la institución e hinchas y se mostró muy emocionado durante toda la previa: «Hermoso, no me esperaba esto. Agradezco a la dirigencia, a la gente que siempre me está demostrando cariño», reveló el Cuti Romero en exclusiva con TNT Sports en la previa del encuentro.