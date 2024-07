La emoción de Martín Demichelis en su último gol como entrenador de River y en la despedida

Franco Mastantuono abrió el marcador sobre el cierre del partido y el DT, que se despidió ante la gente en el Monumental, explotó de felicidad. No pudo contener las lágrimas hasta retirarse del estadio.

River, que intentó por todos lados pero se fue topando con la gran figura de Lucas Acosta que tuvo una noche casi perfecta, se impuso 1-0 ante Sarmiento de Junín en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol que significó la salida de Martín Demichelis del cargo.

Esta victoria en el estadio Monumental, gracias al tremendo golazo de Franco Mastantuono, fue el último encuentro para el entrenador que selló su salida de común acuerdo con los dirigentes. Con este panorama, uno de los grandes candidatos a ser su reemplazante es, nada más y nada menos, que Marcelo Gallardo de cara a lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.

La emoción de Martín Demichelis al último gol cómo entrenador de River

Franco Mastantuono, que fue uno de los mejores jugadores del Millonario y siempre se mostró muy activo, frotó la lámpara a los 43 minutos del segundo tiempo y, con un tremendo derechazo, puso el 1-0 con el que su equipo se quedó con los tres puntos ante un rival que siempre decidió defender muy replegado. Rápidamente, el entrenador explotó de emoción y fue corriendo hacia su hijo, Bastian, para fundirse en un abrazo que va más allá de todo.

La cosa no quedó ahí, ya que el DT no logró contener las lágrimas hasta el final del encuentro cuando fue nuevamente homenajeado. «Micho es de River y de River no se va», cantaron los hinchas, mientras el entrenador se despedía.

Demichelis recibió el saludo de cada uno de los futbolistas y de varios de los dirigentes en el que fue su último encuentro a cargo del primer equipo. Fue justamente Franco Mastantuono el último en abrazarlo.

Los números del ciclo de Martín Demichelis en River

.Campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2023

.Campeón Trofeo de Campeones 2023

.Campeón Supercopa Argentina 2023

.87 partidos.

.52 victorias .