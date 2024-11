La contundente explicación de Callejero Fino tras abandonar Bake Off Famosos

El referente de la música urbana dijo adiós al ciclo de Telefe, no sin antes lanzar un sentido descargo en redes sociales.

Bake Off Famosos sufrió una inesperada baja este miércoles y no precisamente por las eliminaciones habituales. Callejero Fino decidió abandonar la competencia de pasteleros mediáticos que realiza Telefe y, tras conocerse la noticia, realizó un contundente descargo en redes sociales.

El anuncio durante la emisión de anoche lo hizo la conductora Wanda Nara, causando sorpresa en todos los espectadores, que no dudaron en reaccionar a la novedad en la red social X, con memes depresivos, dado que el cantante era un jugador muy querido en el certamen.

La explicación de Callejero Fino tras abandonar Bake Off Famosos

«¿En qué anda la banda? ¿Cómo están todos? ¿Qué dice la vagancia? Muy pero muy excelente juernes para todos, espero que lo disfruten al máximo», comenzó con su característico estilo el cantante. Luego, se adentró en su descargo por dejar el ciclo de pasteleros: «Yo paso por acá y voy a ser breve. Como todos ya saben, ya no voy a formar parte de Bake Off porque tengo otros compromisos, por cuestiones laborales no voy a poder estar más».

«Pero quiero agradecerles de todo corazón a mis compañeros, a toda la gente del piso, a toda la gente del canal, a toda la gente de Telefe que me trataron excelente. La verdad es que la pasé muy bien en la carpa, pero bueno, por cuestiones laborales no voy a poder estar más», detalló.

Y agregó: «Les mando un fuerte abrazo a todos. Pero más que nada quería agradecer a toda la gente que siempre está del otro lado bancándome y que tiraron la positiva desde el minuto cero, así que muchísimas gracias a todos». Finalmente, anticipó: «Este fin de semana, se viene video nuevo y esperen muchísima pero muchísima música. Les mando un beso enorme. Acá, pastelero fino les desea lo mejor siempre».