La China Suárez visitó por primera vez a la familia de Rusherking y su suegra la esperó con una sorpresa

Los artistas viajaron a la localidad de La Banda, de donde es el cantante, para compartir momentos en familia.

Eugenia “la China” Suárez quedó enamorada de una comida santiagueña que le preparó su suegra. La actriz está acompañando a su novio y aprovecha para deleitarse con los típicos platos regionales.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor mi suegra”, dijo la China tratando de imitar la manera de hablar de los nacidos en localidad en la que nació Rusherking.

La mamá del cantante les cocinó a los jóvenes la golosina tradicional de la zona. Además, Eugenia contó que el plato se prepara con harina de algarroba y que se puede conseguir en distintos puestos de comida ambulante.

Luego, y al mismo tiempo que hablaba con Rusherking, quien estaba detrás de cámara, agregó: “Esta es la empanadilla ¡Me encantó! Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Eugenia Suárez comparte muchos momentos junto a Tomás y se muestra muy feliz en pareja. Hace algunas horas, la actriz generó repercusión en los medios al compartir un video en las redes sociales donde dejó ver el tierno gesto que tuvo la madre del trapero.

La China Suárez visitó por primera vez Santiago del Estero para acompañar a Rusherking en el show de la Salamanca y conocer a su familia.

La China Suárez probó otra comida típica santiagueña y se la preparó Rusherking

Esta no es la primera vez en la que la ex Casi Ángeles disfruta a pleno de los platos característicos de la provincia de Santiago. Hace un par de semanas, su pareja la sorprendió sacando a relucir sus habilidades culinarias para prepararle panchuque. El plato consiste en salchichas envueltas en una masa similar a la que se prepara para los panqueques.

El cocinero decidió agasajar a la actriz, pero realizó un cambio para que su novia pudiese disfrutarlo: como ella no come carne, utilizó una salchicha vegggie. Luego de filmarse al dar un bocado y levantar el pulgar en señal de aprobación, la China mostró el plato y dijo: “Miren lo que son estos ‘panchukers’, con los palitos y todo, directo de Santiago, de La Banda”.

La China Suárez aprobó los panchuques que le preparó Rusherking.

Por su parte, él también compartió la historia en sus redes y aceptó el halago. “Hice lo mejor que pude”, comentó junto a un par de emojis. La pareja vive un gran presente y disfruta de su romance a pleno.