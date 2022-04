La China Suárez apareció en el Atlético de Madrid en medio de los rumores con Rodrigo De Paul

La actriz llegó a España para participar de la entrega de los Premios Platino y durante sus primeras horas vivió momentos de nerviosismo.

La China Suárez conoció a figuras internacionales en el evento solidario al que asistió.

La China Suárez aterrizó en España para entregar algunos galardones de los Premios Platino. Para palpitar la gala se sumó a un partido a beneficio que tenía como objetivo recaudar fondos para los refugiados ucranianos pero no todo salió como pensaba, pese a que se divirtió jugando y pateando penales.

Durante su ingreso a la cancha del Atlético de Madrid lo primero que vio fue un cartel gigante con el nombre del estadio, Wanda Metropolitano. Sin dudas, este hecho fue muy comentado en las redes sociales, donde los usuarios reflotaron el Wandagate y recordaron los chats secretos de la actriz con Mauro Icardi que salieron a la luz en octubre.

Afortunadamente, María Eugenia logró esquivar cualquier tipo de consulta sobre la polémica y aceptó hablar con el periodista argentino Guido Záffora, a quien le reconoció que tiene el “corazón enterito”. Sin embargo, no aclaró si continúa en pareja con Armando Mena Navareño, mucho menos se atrevió a pronunciar palabra sobre Rodrigo De Paul, con quien aseguran que vivió un affaire virtual al mismo tiempo que él iniciaba un romance con Tini Stoessel.

La China Suárez y sus planes en Madrid

Luego de cumplir con su participación en el partido de las estrellas, la China Suárez anticipó que su primera cita será con Lali Espósito, que se instaló en España para filmar otra temporada de la serie Sky Rojo.

El domingo dirá presente en la entrega de los Premios Platino, y luego quedará libre para disfrutar de Madrid, un lugar que conoce muy bien.

Rodrigo De Paul negó haber hablado con la China Suárez

Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo (eltrece) que hay otra involucrada en los inicios de la historia de amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, y es ni más ni menos que la China Suárez. Al parecer, el futbolista le hablaba en paralelo tanto a la actriz como a la cantante, justo antes de que estallara el Wandagate.

“Tini estaba comenzando una relación con alguien y la China también. Cuando Tini se entera por su grupo cercano, pone un grito en el cielo porque estaba a punto de blanquear la relación. Lo deja porque se entera de que Eugenia estaba metida en esta historia, y él estuvo con ella en un hotel. Entre las dos, en realidad, él quería seguir con Tini”, añadió Karina Iavícoli jugando al enigmático.

Lo cierto es que el año pasado, esta misma versión fue deslizada por Ángel De Brito. Ante esto, el deportista se sacó de quicio y explicó que jamás había tenido contacto con la ex Casi ángeles.

“Se volvieron locos, no sé de dónde, no la vi en mi vida a la China. Juro por Francesca -su hija- que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, le dijo a Flavio Azzaro en octubre.

Haciendo cálculos, queda demostrado que las cuentas no son claras. Primero porque en esa fecha según sus propias palabras seguía en pareja con Cami Homs, lo que indica que inició el affaire con Tini al mismo tiempo.