«La Cava» (A José Luis Cabezas)

Por Belen Rouco *

Vuelven tinieblas que nunca se fueron

Tengo seis años cada veinticinco de Enero

Arráncame el mutismo

Siento esposas alrededor de las muñecas…

Mientras oigo los dos disparos que hirieron mi inocencia

Por la ruta de la perversidad…

Cielos sombríos recuerdan lo que a muchos les conviene olvidar

Arriba te muestran cautivo, golpeado, arrodillado, apuntado

Tiemblo dentro del desconsuelo

Corazones rotos sufren bajo el crimen veraniego

Extraña ráfaga

No todas las cenizas son llevadas por los vientos

Mira, intento moverme, no puedo

El horror realiza visitas que lloro desde niña

La orden de ‘El Tío’ aniquiló juguete, diversión, sonrisa

Fecha ensangrentada

Sueño La Cava

Cómo le explico a Dios que ahí quedó la mitad de mi alma?

Dolor acumulado

Otórgales a los destrozados los abrazos secuestrados

Vierte alivio sobrevolando el país de la injusticia y el caos

Sé que te debo viajes, sé que te debo flores

Paralizada por aquellos últimos minutos…

Podrías perdonarme?

Carezco de tu valentía

Poco a poco veo cómo el sol oscurece las lágrimas

Por favor, déjame sin amanecer…

Al fondo de mi infancia.

Texto: Pasajera Eterna 🖋️

Datos de la autora Belén Rouco

Mi vínculo con la poesía comenzó a temprana edad junto con la danza, pues bailo flamenco, y he dictado clases durante 11 años en la Patagonia.

Actualmente, resido en Buenos Aires.

Comparto los poemas en mi red social (Instagram) que lleva mi pseudónimo: Pasajera Eterna con la esperanza de poder publicar a futuro un libro.

El crimen de José Luis Cabezas, a mis seis años, me impactó muchísimo, dejándome dos días muda, para luego pedir a mis padres (Madre Docente – Padre Periodista) no llevarme a Pinamar, sitio del crimen.

Ellos respetaron mi pedido. Hoy en día sigo sin ir.

Tras un nuevo aniversario que pasó, escribi «LA CAVA» para convertir la herida de mi infancia en poesía.

Whats App: 2944 68 06 09

Mail: [email protected]

Instagram: Pasajera Eterna

Buenos Aires, Argentina

Además de poetisa, Belén Rouco es Profesora de Danza Flamenca y ha dictado cursos en en Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes; en el Ciart de Junín de los Andes; Centro Cultural Surco de San Martín de los Andes; Durante 10 años dió clases particulares en San Martín y en Junín de los Andes; En plena pandemia dió seminarios online que sirvieron de apoyo ante la soledad y la ansiedad de los adultos por la incertidumbre y el desasosiego.

Luego de la pandemia volvió a dar clases particulares y presenciales en el Centro Cultural Cotesma de San Martín de los Andes. Además dictó charlas sobre el vínculo entre protagonistas del Flamenco y protagonistas del Tango en San Martín de los Andes, Neuquén.

Los cursos dictados se basaron en la enseñanza de la danza flamenca, enraizada en la historia de la danza y la literatura como desarrollo de las alumnas y también el poder terapeútico de la práctica para diversas convalecencias en enfermedades oncológicas y articulares.