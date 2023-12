La Barranca volvió a ganarle a Sportivo Luan Toro y es finalista. Cobarde agresión sin pelota del jugador Agustín Medina

La Barranca le volvió a ganar a Sportivo Luan Toro, esta vez 2-1 (en la ida 3-0) y jugará la final del reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Los tantos de los cuervos los marcaron Damián Moro y Bautista Arrieta en tanto el descuento para los toros estuvo en los pies de Maximiliano Torres.

Lo lamentable fue la cobarde agresión de Agustín Medina de Sportivo Luan Toro que sin motivo y sin pelota aplicó un tremendo golpe de puño al juvenil defensor Valentino Capello.

Posteriormente otra agresión sin pelota esta vez a cargo de Damián Medina obligó al árbitro a expulsar a ambos jugadores, terminando el local con 9.

Ahora el Tribunal de Penas de la Liga Cultural deberá tomar medidas ejemplificadoras para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.

Ya había antecedentes en Luan Toro cuando recibieron a Matadero por la Lealtad y hubo disturbios.

Los jugadores tendrán que entender que esto es un juego donde se puede perder, empatar o ganar.

Son los tres resultados del fútbol pero quienes no lo entienden, quienes no saben perder, deberán dejar de practicar este deporte por el bien de sus compañeros que no tienen la culpa de este tipo de actitudes cobardes, y antideportivas que no tienen ningún tipo de justificación.

Lo de ayer podría haber sido peor, porque fue una agresión totalmente inesperada y cobarde que culminó con el juvenil Capello en el piso y sus compañeros pidiendo desesperados por su compañero.

Ojalá el mismo club, Sportivo Luan Toro comunique que ambos jugadores no pertenecen más a su plantel, sería un acto de grandeza de sus dirigentes que ayer junto a la hinchada local deben de haber sentido verguenza que su club esté en los medios de todo el mundo por esta cobarde agresión.

El Pampero finalista

En el otro partido disputado en General Acha, igualaron 1-1, Pampero de Colonia Santa María y Unión de General Acha.

Como en la ida se había impuesto Pampero, ahora el equipo de la Colonia jugará la final (la primera como local) ante La Barranca.

Gastón Aschemacher convirtió su gol 41 en la temporada abrió la cuenta para El Pampero y Lucas Aino igualó para los achenses en el ST. En la visita expulsado Alejandro Maldonado.