La ANMAT prohibió un aceite de oliva, una miel de origen desconocido y un set de maquillaje infantil

El organismo informó que la medida responde a la falta de garantías de seguridad en su elaboración y trazabilidad, lo que implica un riesgo para la salud de los consumidores en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de tres productos ampliamente consumidos en el país: un aceite de oliva, una miel de origen desconocido y un set de maquillaje infantil.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, responde a la falta de registro sanitario, irregularidades en el etiquetado y riesgos potenciales para la salud de los consumidores.

¿Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT y qué problemas presentan?

Tras varias inspecciones, la ANMAT identificó irregularidades en estos productos, que ahora se prohíben en todo el país hasta que se verifique su cumplimiento con las normativas de seguridad e higiene.

.Aceite de Oliva Extra Virgen (Oliva Atuel): según la ANMAT, este producto carece de autorización sanitaria y no está registrado en el organismo, lo que impide asegurar su calidad y seguridad. En las inspecciones, se detectó que la etiqueta del aceite no cumple con los requisitos exigidos, omitiendo información esencial como el origen, lote y fecha de vencimiento. La falta de estos datos impide rastrear su procedencia, lo que supone un riesgo para los consumidores.

.Miel de origen no especificado (Serranías de Zenta): este producto, identificado sin el correspondiente registro nacional, fue detectado en comercios sin contar con etiquetas que informen sobre su origen, calidad y procesos de elaboración. La ANMAT destacó que, al no cumplir con las normativas locales, esta miel podría no ser apta para el consumo, afectando la salud de quienes la ingieren.

.Set de maquillaje infantil (Make Up Set Party Queen): dirigido al público infantil, este set de maquillaje importado fue detectado sin los permisos sanitarios necesarios y presenta riesgos para la salud.

¿Por qué ANMAT prohíbe estos productos?

La ANMAT señaló que la ausencia de registro y la falta de datos de identificación en estos productos impiden garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas.

Además, estos productos tampoco cuentan con información confiable sobre su procedencia y componentes, lo cual es esencial para evaluar su inocuidad. La prohibición apunta a evitar riesgos en la salud de los consumidores y a promover el cumplimiento de las normativas de etiquetado y seguridad en todos los productos de consumo masivo.