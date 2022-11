La Anmat prohibió perfumes promocionados en Instagram y un átomo desinflamante

El organismo consideró ilegales fragancias ofrecidas a través de la red social y un producto médico y los sacó de circulación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de perfumes que eran ofrecidos por una usuaria de la red social Instagram y de un átomo desinflamante.

A través de la Disposición 9532/2022, publicada en el Boletín Oficial, y con la firma del titular de la institución, Manuel Limeres, el Gobierno sacó de circulación los productos “PERFUME BLOODY, PERFUME EUPHORIA, PERFUME MAFFIA, PERFUME MALVINAS EL POZO, PERFUME IN YOUR FACE, todos de marca NL NINA LAMAISON, PERFUME CLOSE TO ME by GONZEL y PERFUME marca BABY VITO”.

Las investigaciones se realizaron a través de la denuncia realizada por una usuaria, quien adjuntó capturas de las publicaciones del perfil de la red social Instagram denominado @lamaison.nina y @gonzel_parfum en los cuales se ofrecían para la venta los productos en estudio.

El titular de la cuenta @lamaison.nina respondió que no se dedicaba a la venta de productos, mientras que el titular de la cuenta @gonzel_parfum no respondió al correo.

Al consultar la Anmat la base de datos de productos cosméticos inscriptos, se determinó que los registros identificatorios de los perfumes no correspondían a ningún cosmético que contara con la debida inscripción y que no consta ningún laboratorio habilitado con el nombre de NINA LAMAISON.

Por otra parte, mediante la Disposición 9533/2022, se determinó la prohibición del uso, comercialización y distribución del producto “ÁTOMO DESINFLAMANTE Clásico, Lote 191-21. Vencimiento 22/11/2024. Industria Argentina. Cont. 250 cc. Laboratorios Prosan SA”.

La investigación se inició cuando el responsable técnico de la firma IMVI SA, informó al Departamento de Control de Mercado la detección de la comercialización de unidades falsificadas del producto en cuestión, en un local ubicado en la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Al realizar una comparación visual con unidades originales se observaron diferencias significativas tales como que el producto original se comercializa únicamente en presentación por 110 gramos y por 220 gramos, mientras que la unidad falsificada detalla como contenido 250 cc. Las unidades originales poseen el envase primario (pote) color naranja con tapa blanca, mientras que la unidad falsificada posee el envase primario (pote) color blanco y tapa blanca. La formulación original es crema (color blanco) mientras que la formulación falsificada es gel (transparente), entre otras irregularidades.