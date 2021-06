La AFIP fija nuevas fechas para presentación de Ganancias, Bienes Personales y Cedular

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó hoy las nuevas fechas para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular, correspondientes al período 2020, luego de que la semana pasada dispusiera una prórroga en el plazo inicial.

Para la presentación de las declaraciones juradas y pago del impuesto las nuevas fechas son el 23, 26 y 27 de julio, de acuerdo a la terminación de la CUIT (el ingreso del saldo se realizará el día hábil siguiente de la presentación).

De ese modo, se extiende por más de 40 días los vencimientos. Originalmente el tope para la presentación de las declaraciones juradas era el 11, 14 y 15 de junio, mientras que el ingreso del saldo resultante estaba previsto para el día hábil siguiente.

“La medida está prevista en la Resolución General Nº 5006. La prórroga garantiza un plazo razonable para que los contribuyentes y sus asesores contables puedan elaborar las declaraciones juradas con los nuevos aplicativos”, sostuvo el organismo a través de un comunicado.

