La Adela: Más de 10.000 personas disfrutaron de la Fiesta de La Barda

A la hora de los agradecimientos, se hizo extensivo a las personas que colaboraron y al Gobierno de La Pampa, “como intendente es muy placentero recibirlos, somos una localidad que apuesta a la cultura y al turismo, y este tipo de eventos sin dudas apuntala y ayuda mucho a estas actividades y a nuestros prestadores, quienes también han trabajado incansablemente para recibirlos de la mejor manera y brindarles toda la calidez a la que estamos acostumbrados”.

“Nosotros, como Municipio, no paramos de gestionar y de mejorar los servicios, para brindarle mejor calidad de vida a nuestra gente y a quienes eligen La Adela para pasear, para conocer, para venir a recargar engería. Permítanme contarles que avanzamos con una importante obra de agua y cloacas que está cambiando la vida de mucha gente; que acompañamos al sector agropecuario con diversas herramientas y gestiones; que estamos junto a nuestros emprendedores y emprendedoras, al igual que con empresarios e industriales, generando infraestructura en el Parque Agroindustrial La Adela con una inversión que supera los 60 millones de pesos. No me quiero extender en lo mucho que estamos haciendo, creo, humildemente, que todo ese trabajo está a la vista…. Hoy es día de fiesta y disfrute, en un ratito nada más estará en el escenario un artista que venimos esperando desde hace años, nada más y nada menos que Abel Pintos en la Fiesta de la Barda, muchas gracias Abel por elegir La Adela, en tu nombre quiero agradecer y felicitar a cada uno de los artistas que pasaron por el escenario, ustedes son los verdaderos protagonistas de esta Fiesta”, prosiguió.