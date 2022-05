La Adela fue sede del 4° Encuentro del Asador Criollo

Un total de 18 parejas de diversos puntos de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Río Negro formaron parte del 4° Encuentro del Asador Criollo, en La Adela.

Participaron de la jornada el intendente Juan Barrionuevo, el director de Ganadería del Ministerio de la Producción, Marcelo Lluch, la directora de Extensión Agropecuaria, Virginia Martínez, concejales, demás funcionarios municipales.

En el marco del Día de la Revolución de Mayo, y tras un breve acto donde se izó la bandera nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, habló a los presentes el intendente Juan Barrionuevo, quien brindó la bienvenida y expresó su enorme satisfacción por recibir este importante encuentro.

“Esta fecha nos traslada a una serie de actos revolucionarios por parte de patriotas en el entonces virreinato del Río de La Plata, con la clara intención de independizarnos y formar una patria libre, justa y soberana. Esa histórica semana terminó con la destitución del virrey Cisneros y en su reemplazo quedaría la Primera Junta de Gobierno”, repasó el jefe comunal.



“Se trató de un hecho fundamental para el origen de nuestra Nación, que aún hoy sigue luchando contra intereses foráneos que no son en beneficio del pueblo argentino, instaurando un gobierno criollo, inspirado en la soberanía popular. Aquel inicio del Estado argentino quedará por siempre como uno de los hechos más trascendentes de nuestra historia como país, ya que fue el inicio del camino hacia la independencia, 6 años después”, continuó Barrionuevo.

“Este justo y merecido repaso por la historia no hace más que resaltar la valentía de un grupo de personas que, como hoy, se enfrentaron al poder real. Y pensaba al ver esta linda imagen de fiesta, qué mejor que recordarlos con un evento criollo y tradicional como el que hoy estamos viviendo en La Adela. No puedo más que agradecer a cada uno de los presentes por el enorme acompañamiento, a las parejas de asadores y asadoras, al apoyo de Bomberos de Miguel Riglos, a las peñas, las bandas, una verdadera fiesta que se adapta a la fecha, por eso es doble el reconocimiento, de nuestra fecha patria y de este Encuentro de Asadores”, agregó el intendente