L-Gante se mudó y mostró su nueva casa de soltero: luces azules y vasos de botella cortada

Luego de estar casi 100 días detenido, el músico decidió apostar por un cambio de hogar y no dudó en decorar el espacio al mejor estilo cumbia 420.

L-Gante se mudó y mostró su nuevo departamento de soltero: luces azules y vasos de botella cortada.

L-Gante está aprovechando sus días de libertad. Después de pasar casi tres meses detenido en la DDI de Quilmes, el músico decidió apostar a un cambio rotundo de vida. Además de comenzar con la promoción de los temas que hizo mientras estaba en la cárcel en diferentes medios, también decidió mudarse a un nuevo espacio.

En su cuenta oficial de Instagram, el exponente de la cumbia 420 mostró la que será su nueva casa mientras lleva adelante la construcción de otra propiedad en un barrio privado. “Mi nuevo hogar. Siempre por más”, escribió acompañando una foto del lugar decorado con luces azules, violetas y rosas. También podemos ver una lámpara moderna colgante, un televisor pantalla plana, una alfombra peluda y un sillón negro.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue el vaso que L-Gante usó en la fotografía para “brindar” por este nuevo comienzo después de vivir 100 días en la Celda 4. Se trata de un recipiente de vidrio que simula ser una botella plástica de gaseosa cortada, algo muy común para tomar fernet entre amigos.

En las entrevistas que dio después de salir de la cárcel, el artista aseguró que estaba muy contento por la cantidad de música que había podido hacer durante ese tiempo tras las rejas. Aunque comentó que no estaba de acuerdo con lo que le había pasado y explicó que había perdido mucho dinero por no trabajar, no dudó en ver la parte positiva de lo ocurrido.

L-Gante mostró la nueva casa que está construyendo y colaboró con la obra: “En una semana la tenemos”

Esta semana L-Gante volvió al ruedo y retomó proyectos que habían quedado en suspenso mientras estuvo detenido. Uno de ellos fue la construcción de una nueva propiedad que pasaría a ser su próxima casa.

“Bueno, acá estamos en la obra”, comentó un amigo del artista mientras grababa parte de las habitaciones y el patio del lugar. En ese momento, el referente de la cumbia 420 aparece en la escena llevando una bolsa de cemento. “Estamos en la casa del Elián, ¿cómo viene todo?”, le pregunta al verlo. Entre risas, el artista lanzó: “En una semanita tenemos todo”.

Aunque L-Gante no confirmó en dónde se encuentra ubicado el que será su nuevo hogar, en el video parece ser un barrio privado. Además de la habitación en un segundo piso que podemos ver en la grabación, la propiedad cuenta con un amplio patio trasero.