L-Gante fue con Wanda Nara a una entrevista con Jorge Rial: qué dijo sobre su relación

El cantante estuvo en Argenzuela, y aclaró cuál es el vínculo que tiene con la mediática.

Este lunes, L-Gante visitó Argenzuela y habló mano a mano con Jorge Rial. El cantante se refirió a su situación judicial y también aclaró cómo es su vínculo con Wanda Nara, quien también se encontraba en el piso .

En el comienzo de la charla, Elian habló de las palabras que le dijo el juez al momento de leer su sentencia y aclaró que para él fue un momento de reflexión clave. «Me motivaron las palabras del juez. Lo puse en ejercicio a partir que salí de esa sala, todas las palabras fueron motivadoras para mí y sé que tengo otra oportunidad», dijo.

Además, explicó cómo fue estar cien días preso: «No es lindo estar ahí encerrado, pero canalicé en mi mente para no ponerme tan mal. Mi vida no es normal, aproveché para tener un descanso».

«Me sirvió para aflojar las drogas, el alcohol y todas esas boludeces. Hoy estoy limpio. Pensé que iba a tardar un poco más. Ya puedo dormir antes de las 12, durante 5 años no me podía dormir antes de las 5 de la mañana», agregó contento.

Por otro lado, L-Gante contó que está analizando la posibilidad de empezar una carrera universitaria: «Lo primero que se me ocurrió fue estudiar derecho. No es mi culpa que yo venga de abajo o que cuando era chico haya sido más bruto. Capaz que en su momento me creía piola, pero era un pelotudo».

La relación de L-Gante con Wanda Nara

En medio de su charla, Jorge Rial remarcó que Wanda Nara había acompañado al estudio a Elian. A raíz de esto, el conductor de Argenzuela quiso saber más del vínculo que mantiene con la mediática.

«Y… Qué sé yo. Cada vez se hace más especial, el tiempo lo dice. Las respuestas las va dando el tiempo. Es buena mina, buena madre. Es un vínculo sano, me hace bien. Cuando estoy con ella, estoy tranqui», dijo sin dar tantos detalles.

Más temprano, L-gante brindó una entrevista a Mañanísima, programa de Carmen Barbieri, y allí también se refirió a Wanda.

«¿Wanda es tu amiga o es tu amor?», indagó la ex vedette. «En estas últimas fechas nos estamos viendo muy seguido. Tenemos la misma relación de siempre, que es especial», afirmó el cantante.