L-Gante detenido: según su abogado, la fiscalía «está ensañada» con el cantante

Para el letrado, la detención del cantante es «sobre exagerada» y se quejó de que su cliente permanecía «esposado y tirado en el piso».

El abogado del cantante de cumbia 420 L-Gante aseguró este martes por la noche que la fiscalía a cargo de la causa está “ensañada” con su cliente y que su detención “es sobre exagerada” y “no tiene sentido”.

Se trata de Alejandro Cipolla, letrado que representa al músico, quien realizó declaraciones a la prensa desde la puerta de acceso al country Banco Provincia de Moreno, donde Elián Ángel Valenzuela permanecía detenido a la espera de ser trasladado a una sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Cipolla manifestó que uno de los denunciantes en la causa es un “empleado municipal” de General Rodríguez, y que “lo llamativo inclusive es que todas las querellas siempre se abarcan en la misma persona”.

“Inclusive la fiscalía (9 de General Rodríguez) no debería haber participado, se debería haber excusado ya que desde la misma querella de las víctimas trabajaron en la fiscalía. Incluso dicha fiscalía fue denunciada por Elián y por mí en la primera causa, que fueron por lesiones”, dijo el letrado. Al respecto señaló que debería intervenir en el expediente “cualquier otra fiscalía, menos ésta que está ensañada”.

“No es necesario una detención, me parece que es sobre exagerada, no tiene sentido”, afirmó Cipolla. Además, señaló que L-Gante estaba “esposado” y “tirado en el piso”, y que no se le permitió el ingreso para tomar contacto con su cliente.

“¿Cuál es la peligrosidad que puede hacer L-Gante ante 30 policías para tenerlo esposado desde el primer momento? ¿Y segundo, no dejar ingresar a su abogado?”, cuestionó el abogado.