Kike Teruel se va de Los Nocheros: «No voy a seguir cantando»

El integrante del grupo anunció que no seguirá en la banda a días de presentarse en el Festival de Folklore de Cosquín.

Este domingo, Kike Teruel sorprendió al anunciar su salida de Los Nocheros. El salteño, que no es la primera vez que decide alejarse del grupo, afrontó los rumores de alejamiento y, mediante una historia de Instagram, confirmó la triste noticia.

“¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hay muchos rumores sobre mi partida del grupo, de Los Nocheros, y es verdad”, confirmó Teruel.

Horas más tarde, el cantante hizo un vivo de Instagram y explicó un poco más su decisión. “Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comenzó el artista.

Y, agregó: “Me voy en un gran momento de mi vida. Es un momento adecuado para hacer esto. El grupo está muy bien, el 2022 fue espectacular. Y estoy bien con los chicos, tengo excelente relación con Mario, Alva y Rubén”.

“Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”, explicó.

Además, Teruel lanzó una impactante afirmación que da cuenta de la importancia total de su partida: “Yo me hice con Los Nocheros, mi voz queda ahí. No voy a seguir como solista, no voy a seguir cantando”.

La noticia llamó la atención de los seguidores y los fans del grupo sobre todo porque se viraliza a pocos días de que Los Nocheros se presenten en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín el próximo miércoles 25 de enero.