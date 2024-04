Kicillof, Lousteau, Massa y la CGT acompañaron la marcha universitaria contra el ajuste presupuestario del Gobierno

En medio de la masiva convocatoria de las casas de estudio ante el recorte de recursos del Gobierno nacional, se hicieron presentes dirigentes de todo el arco político y sindical opositor.

El gobernador Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria. Foto NA.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ex ministro de Economía Sergio Massa, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau y el triunviro de la CGT, Pablo Moyano fueron algunos de los referentes políticos y sindicales de la oposición que acompañaron la multitudinaria marcha universitaria contra el ajuste del Ejecutivo.

«Es una cosa impresionante (esta movilización). Es un pueblo entero… son marchas muy representativas de un sentimiento que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura», aseguró Kicillof en declaraciones televisivas durante su participación en la movilización, a la que asistió junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

En este sentido, el mandatario provincial expresó: «En mi caso, yo fui a un secundario de la universidad pública, después cursé mis estudios, hice la licenciatura, un doctorado, el profesorado universitario. Lo digo porque estamos defendiendo lo que nos permitió llegar a donde llegamos. Y a eso se le agrega pelear por un futuro mejor».

Por su parte, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) llegó a la movilización acompañado por su pareja y ex presidenta de Aysa, Malena Galmarini.

“Hoy no hablamos nosotros, hablan los chicos y los rectores”, dijo Massa rodeado de una multitud que intentaba sacarse una foto con el dirigente del peronismo.

A su vez, en diálogo con Radio Splendid AM990, el líder del Frente Renovador fue consultado sobre si había advertido durante la campaña presidencial sobre un recorte en las casas de estudio. “Alcanza con mirar Youtube y Google”, fue la escueta respuesta del tigrense.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Pablo Moyano también se hizo presente en la protesta universitaria al arribar junto a las columnas de Camioneros y la máxima central obrera argentina.

En tanto, el titular de la UCR se sumó a las filas militantes del radicalismo. “La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad, es lo que vertebró toda nuestra sociedad”, manifestó Lousteau en declaraciones televisivas al formar parte de la movilización.

El senador dijo además que una sociedad que tiene movilidad social con la clase media es lo que nos “diferenció” de otros países. “Nos costó mucho llegar al nivel que hemos llegado en la Argentina y eso hoy está en riesgo”, señaló.

En el transcurso de la jornada, el único representante del PRO que dijo presente fue el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien compartió una foto en redes sociales junto al mensaje: “Yo defiendo a la educación pública”.

Si bien no acompañó la marcha, la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, y mostró un buzo con las iniciales de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió.

Además, en el transcurso de la masiva movilización de estudiantes y docentes universitarios, el bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados tomó parte en el acontecimiento con la presencia en Plaza de Mayo del jefe de la bancada Germán Martínez y los legisladores Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Leopoldo Moreau, entre otros.