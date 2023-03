Kicillof apuntó contra Macri y Vidal: «Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen»

El gobernador bonaerense acusó al ex presidente y a su antecesora de haberse llevado la plata que recibieron del FMI «con la fuga de capitales».

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.NA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que el ex presidente Mauricio Macri y la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires se «afanaron» la plata que pidieron prestada al Fondo Monetario Internacional.

«En cuatro años de neoliberalismo de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal, en la provincia de Buenos Aires nunca hubo más plata. Fue el gobierno que más plata tuvo en la historia de la Provincia», resaltó el mandatario provincial.

Al inaugurar el edificio del Jardín de Infantes N° 920 en la localidad bonaerense de Gerli, partido de Avellaneda, Kicillof continuó: «No estoy exagerando y no tengo dudas, porque endeudaron a nuestro país en 100 mil millones de dólares primero…Si algo había era plata y en verdes…De libre disponibilidad se llaman, para hacer lo que quieran. Después tomaron 45.000 millones de dólares más del FMI».

«La provincia de Buenos Aires la endeudaron también en 11.000 millones de dólares, es decir que plata había un montón. No se trata sólo de plata sino que también hay que tener bien clarito cuáles son tus prioridades y para qué usas la plata», disparó.

En esa línea, el gobernador bonaerense sentenció: «Esa plata se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos y la timba financiera. Se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen».

«Toda esa que trajeron, no está en escuelas, no está en hospitales, no está en rutas, no está en nuestra provincia ni en parque industriales. Se la llevaron toda», subrayó.

En otro tramo de su discurso, apuntó directamente contra María Eugenia Vidal: «Decían que era muy importante la educación, estuvieron cuatro años y endeudaron al país por 100 años. Cuando era gobernadora dijo voy a hacer un montón de inversión y después cruzó el Riachuelo de nuevo, como si hubiera sido una decisión de ella. No, acá el que decidió es el pueblo de la Provincia en las urnas y la mandó de nuevo para la Capital Federal»-

«Decían que era importante la educación, endeudaron al país por 100 años y desfinanciaron la educación. En cuatro años, Vidal hizo 65 nuevos edificios y cerró 37. La cuenta le da horrible. Nosotros, con pandemia, llevamos 150 y vamos por muchos más. En lo que queda de este año no vamos a parar», sentenció.

