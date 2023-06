Junto a gobernadores, Wado de Pedro pidió «un Gobierno con orden y firmeza en favor de los trabajadores»

El ministro participó, junto a Axel Kicillof y otros gobernadores, del Seminario de Infraestructura Regional en el CCK.

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, pidió este martes por «un Gobierno con orden y firmeza en favor de los trabajadores», al compartir un encuentro con un grupo de mandatarios provinciales oficialistas, en la previa de la cumbre de los gobernadores peronistas.

«Cuando vez las provincias que funcionan bien es porque hay orden y hay firmeza. El orden y la firmeza siempre fue del peronismo, tampoco vamos a regalar esas palabras», enfatizó De Pedro.

Durante la primera jornada del Seminario de Infraestructura Regional, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, el funcionario nacional deslizó una crítica a la gestión de Alberto Fernández. «Se necesita un Gobierno con orden y firmeza en favor de los trabajadores», expresó.

En ese marco, el ministro planteó: «En cuanto a la Argentina que queremos ser hay un consenso básico de que queremos una Argentina federal. Somos gente de acción, gente de pocas palabras, y dijimos para nosotros federalismo es trabajo . No podemos hablar de federalismo si no hay trabajo».

Además, el dirigente kirchnerista precisó que la Argentina que quiere es «la de la planificación», motivo por el que llamó a «avanzar en un programa federal que planifique la Argentina por 20 años».

«Queremos saber qué Argentina queremos ser, extractivista o con producción nacional, en un territorio diverso y desigual. La infraestructura equilibra esa cancha, para que no haya lugares rezagados, que Vaca Muerta no sea para cuatro vivos», manifestó De Pedro.

Al exponer junto a gobernadores y gobernadoras, en el seminario titulado «¿Qué Argentina queremos ser?», encuentro organizado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Wado alertó: «Tenemos un Vaca Muerta también en Santa Cruz. En esta elección se va a discutir si ese potencial se lo quedan unos pocos o le metemos ciencia y tecnología para desarrollar la Argentina».

«El campo también es un aliado de los gobiernos como los nuestros. No podemos tener un partido político que quiera destruir a un sector y ahí el peronismo tiene un desafío central de incorporar a los empresarios a un proyecto nacional y popular para volver a crear una burguesía nacional. Tenemos que construir y volver a tejer un entramado con los sectores industriales y falta que el peronismo lo construya y lo comunique», concluyó el funcionario.

A su turno, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que «la discusión que se hace en la Argentina entre la capital y el interior y la provincia de Buenos Aires tiene un lugar un poco indefinido» en el sentido de que si «está en el interior o en la capital».

«Buenos Aires es una provincia orgullosamente del interior de la Argentina, nos sentimos identificados, compartimos las dificultades, las visiones», indicó Kicillof, al recordar que el distrito «ha sido en el transcurso del tiempo duramente castigada».

También sostuvo que la provincia de Buenos Aires es «cuantitativamente la provincia más proporcionalmente más rica, el PBI es mayor que las que aportan toda las otras jurisdicciones, pero es la más desigual también».

«Lo que hay que hacer es apostar a que la gente tenga un proyecto, que ese proyecto se exprese, que lo podamos discutir y que lo podamos hacer. Tenemos que tener un camino, un destino y tenemos que hacerlo con cueste lo que cueste y caiga quien caiga coraje con valentía y sobre todo mirando a la sociedad a la cara», concluyó.

Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, destacó que hay que «pensar en la gente, no a qué color político pertenecen», pero advirtió que «hay algunos proyectos que tienen esa mentalidad».

«Cuando me hice cargo de la provincia de Santa Cruz estaba deteriorada en varios aspectos, pero dimos respuestas inmediatas, que no las teníamos. Vinimos a pedirle ayuda al presidente (Mauricio) Macri y no la tuvimos. En una sociedad en plena crisis nosotros pedimos un acuerdo social y lo empezamos a hacer con todas las fuerzas, organizaciones gremiales, políticas y otras», recordó.

Por último, la mandataria provincial completó: «Como la Nación no nos daba ingresos, creamos una agencia recaudadora, aunque apenas podíamos pagar los sueldos, y le pedimos a las mineras crear un fondo para la producción. El gobierno de Macri nos sacó obras, que ahora pudimos terminar. La mirada para crecer tiene que ser territorial y federal».

Con la coordinación de Gabriel Katopodis, el desarrollo de cierre de la primera jornada se realizó con De Pedro y los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).