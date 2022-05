Julián Domínguez: «las reglas están fijadas, hasta que finalice el gobierno»

El ministro Domínguez visitó La Pampa para presentar el plan ganadero nacional. Repitió que no tocarán las retenciones hasta el final del mandato. Y le dijo al campo que «para exportar más, hay que producir más, no hay otra opción».

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, afirmó que «las reglas están fijadas, hasta que finalice el gobierno, estas son las reglas con las que se va a jugar el partido de la producción y la industrialización». De este modo, el funcionario nacional repitió que no se aumentarán las retenciones del sector, a pesar de que desde sectores del mismo gobierno se alienta ese debate a partir del incremento de precios internacionales del trigo y la soja producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la necesidad de divisas que tiene el país.

Domínguez aseguró que el presidente Alberto Fernández respalda su postura. El funcionario nacional llegó anoche a Santa Rosa. Lo hizo con el telón de fondo de un fuerte debate en el Gobierno nacional por la eventual suba de las retenciones a los granos.

«Las políticas fueron las que se diseñaron hace un año atrás. No va a haber aumento de retenciones por parte del Poder Ejecutivo ni proyecto que se envíe al Congreso», reafirmó este viernes, abordado por la prensa al término del cónclave.

«Yo hablé en nombre del presidente, cada vez que yo hablo, lo hago en nombre del presidente. Ayer hablé después de una reunión con él. Todo esto fue por un comentario político, no hay aumento de retenciones ni proyectos de ley que se vaya a enviar al Congreso. ¿Está claro?», reafirmó.

Este viernes por la mañana, Domínguez estuvo con el gobernador Sergio Ziliotto y la ministra de la Producción, Fernanda González, presentando los lineamientos generales del Plan Ganadería Argentina, GanAr, en el hotel La Campiña. Además del Plan GanAr, anunció que La Pampa será la primera provincia con una prueba piloto de un programa de certificación de la ganadería, que se pondría en marcha este año o el próximo. Sería una respuesta al debate ambiental sobre los sistemas de producción de alimentos que se plantea en el marco de las Naciones Unidas.

«El campo es nuestra identidad»

En primer lugar, el ministro Julián Domínguez endulzó el oído de su tribuna, compartida en el acto por productores ganaderos, frigoríficos, y otros sectores relacionados a la producción ganadera y agrícola.

«El campo es constitutivo de la identidad nacional, no se puede pensar la Argentina sin pensar el campo, que no es uno solo, son miles de formas de vivir y producir esta tierra. Incluso somos anteriores al estado nacional. Uno de los problemas de los políticos es que no reconocemos de dónde venimos y desaprovechamos las capacidades y riquezas que tenemos», señaló.

El ministro dijo que «solo progresan las naciones que tienen conciencia de su forma de ser y vivir».

La guerra, una oportunidad

Domínguez consideró que la guerra entre Rusia y Ucrania, y el aumento de precios, «es una oportunidad» para exportar y conseguir divisas para el país.

«La estamos aprovechando y la vamos a aprovechar porque como país estamos preparados», afirmó, con un talante optimista.

«En los últimos 20 años el país duplicó la producción en agricultura, producto de que teníamos el INTA, las facultades de Agronomía, Veterinaria, biotecnólogos, la posibilidad de que los alumnos estudien gratis. Es una diferencia importante con países de la región», dijo.

«El mundo en esta crisis a los países que producimos proteínas nos dan una oportunidad que no imaginábamos, pero que si construimos, no es fortuito, en cada pueblo hay una sociedad rural, alguien que trabaja en forma organizada como comunidad para que nos vaya bien», siguió.

Y aseveró: «Estamos tratando de elegir los mejores instrumentos para que nos vaya mejor como país».

En ese sentido, Domínguez sacó pecho al recordar los primeros pasos de su gestión, cuando intentó conciliar y acercar posiciones con los productores. Dijo que consultó a los gobernadores cuando asumió en el cargo, además de dialogar con las entidades del campo. «Propusimos un plan de acción que surgió del acuerdo con las entidades de productores, las facultades de todo el país, y los gobernadores de las provincias productoras», remarcó.

«Tomamos algunas decisiones, porque había tensiones entre la industria y los productores. La medida que la vaca «d» y «e» pudiera exportarse libremente en contra de los grandes exportadores que dejaron de ganar menos. Lo hicimos porque el productor es la gallina de los huevos de oro del país. No se puede pensar una política en desmedro del productor», señaló.

Sostuvo que la ganadería comenzó a reponerse a partir de aquella decisión, «en contra de muchos dirigentes políticos respetados, altamente valorados, pero que estábamos convencidos de que para los intereses del país era lo mejor que nos podía pasar, que el primer eslabón de la cadena tuviera un mejor precio».

El funcionario nacional destacó que la actividad comenzó a recuperarse. «Sabemos que producir es un estilo de vida, que está la historia de nuestros padres y de nuestros hijos, sueños y fracasos. Desde ese lugar les proponemos mirar las decisiones que vamos tomando. No presentamos un plan cerrado, sino el resumen de propuestas e ideas que fuimos recogiendo, y que se pueda convertir en una ley en el congreso el año que viene para darle previsibilidad a la ganadería», destacó.

«No tenemos una ley de ganadería argentina, y el proceso es anterior a la industria de la agricultura. Sueño con una ley que constituya un horizonte previsible», insistió.

Retenciones

En tercer término, Domínguez insistió en descartar el aumento de las retenciones, como exigen sectores del propio gobierno nacional, para intentar capear la crisis con mayor captación de divisas.

«Discutimos cosas que no nos llevan a ningún lado. Exportaciones abiertas o cerradas. Quiero que sepan, queremos exportar todo lo que podamos. Pero ni en pedo podemos permitir exportar nuestra fábrica. Estábamos haciendo locuras», sostuvo, en relación con la exportación indiscriminada, con la pérdida de un millón de madres en etapa de cría.

«La exportación tiene que estar relacionada a la capacidad de producción. Para exportar más tenemos que producir más. No hay opción, no nos podemos engañar», advirtió.

«Se los he dicho a los frigoríficos, que nos presionan. Está bien que quieran exportar más. Pero si seguíamos a este ritmo, en siete años no nos alcanzaba para abastecer el mercado interno», defendió el nivel de restricciones actual.

«La ganadería sobrevivió a la pérdida de territorio para la cría de animales», valoró.

«Hay una embestida de los grupos ecológicos sobre la manea de producir. Y llevamos una posición conjunta con los productores y el gobierno donde definimos una manera sustentable. Pero no es defender un negocio solamente, no es defender un eslabón de la cadena, es defender un estilo de vida. Y quizás sea la última esperanza de un modelo de desarrollo para concentrar a la población en territorios rurales», prosiguió.

Domínguez insistió con que el plan ganadero es «una idea abierta». «Venimos a cotejar visiones y a resolver lo que sea lo mejor. Queremos que a nuestros productores les vaya bien. No comparto la dicotomía que exportar es incompatible con el mercado interno. Si exportamos más le va a ir bien a los argentinos. Este sector multiplica actividades, si le va bien funciona el comercio, las metalúrgicas, funciona todo», apuntó.

«Estamos convencidos de que la principal virtud de las políticas públicas del sector agropecuario es que cada uno pueda alcanzar sus metas, mejorar los rodeos, la estructura predial, la genética. Por eso es importante que el plan sea traquera adentro, que podamos trabajar juntos para alcnazar las metas que pretendemos. Se trata de producir 600 mil toneladas más de carne en la Argentina. Producir más es un objetivo que podemos compartir más allá de nuestras ideas políticas», enfatizó.

«Hay que ir resolviendo el problema del país, pero tenemos que crecer como sea, producir como sea, y cuando tomamos la decisión de fijar un valor de equilibrio en trigo y maíz , si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos hoy ni maíz ni trigo», valoró.

Aportes por 200 millones

Domínguez anunció 200 millones de pesos de aporte para el sector agrícola, para paliar sequías y otras situaciones. Ziliotto le dio la bienvenida por segunda vez en el año y subrayó ese aporte. Y se mostró alineado con el gobierno nacional en medio de la crisis económica y política, con cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Luego elogió a los representantes del campo, de los frigoríficos y otros actores del sector productivo, presentes en el encuentro. «Hay que complementar la política nacional con el plan ganadero provincial que se inició en 2005. Somos un camino a seguir por otras provincias, que miran nuestro modelo ganadero», dijo.

Ziliotto dijo que «hay que aumentar la producción» porque el campo, y la ganadería en particular, «es el motor de nuestra economía». «Estamos acá para facilitarles la tarea, para que produzcan más y con más certeza y previsibilidad. Tenemos que escucharnos y consensuar», remarcó. «Tenemos que seguir poniéndonos de acuerdo, tienen un estado presente que los apoya y un gobierno nacional que también apoya desde el financiamiento. Tenemos que encontrar el camino que necesita el país, ponernos de acuerdo», redondeó.