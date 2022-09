Judiciales lanzaron un paro para el 5 de octubre

En una asamblea desarrollada en la sede del STJ reclamaron por mejoras salariales y el cumplimiento de demandas en paritarias sectoriales.

Trabajadores y trabajadoras judiciales realizaron una asamblea en el Superior Tribunal de Justicia, en el predio de Casa de Gobierno, entre Corrientes, Belgrano y Padre Buodo, reclamando por la recategorización de las y los trabajadores y mejoras en las condiciones laborales.

En una nutrida y ruidosa manifestación, ingresaron al edificio del Superior Tribunal y recorrieron todas las oficinas, informando también sobre el paro que realizarán el miércoles 5 de octubre.

“Seguimos con las medidas que comenzaron hace dos semanas atrás, con asambleas y retiros. El planteo es siempre el mismo: las recategorizaciones de trabajadores, que se hablen todos los temas de paritarias y en el caso de compañeros de maestranza, que se puedan reincorporar dos categorías que se crearon en el 2014 y se incorporen a la escala salarial”, dijo a Plan B, la secretaria general del gremio, Susana Funes.

“Siempre los trabajadores judiciales tenemos que salir y reclamar los derechos que ya tenemos adquiridos. En las paritarias sectoriales, los temas son muy acotados, si bien desde el sindicato mandamos un temario importante, solo nos dan dos o tres temas, que no hacen a lo que planteamos, que tiene que ver con las condiciones laborales de los compañeros”, dijo la secretaria general del SiTraJ.

“Queremos que sean temas que sí se traten, que sí se hablen y que haya un presupuesto para los compañeros, cuando hablamos de insumos y tecnologías. A esto se le suma el tema de la indumentaria, cosas que no se tratan y que no están en la mesa de discusión sectorial”, dijo.

Funes señaló que con la pandemia se agravaron los problemas. “Cuando se abrió todo, se vieron muchas diferencias, con cuestiones de violencia laboral, más los pedidos de las y los compañeros. Fueron años en donde se usó mucha tecnología y los compañeros utilizaban tecnologías propias: celular y notebook. Y al volver cada cual al edificio, se dieron cuenta que no se gestiona mejores tecnologías”.

“En ese sentido, con respecto a los celulares, los compañeros usan sus dispositivos para hacer los zoom o llamar. Y también está todo lo que tiene que ver con mobiliarios, reclamos que siempre están sujetos a un presupuesto, cuando el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y no deberían estar discutiendo estas cuestiones, más para el trabajador que realice su trabajo, no es para que el trabajador se lleve a su casa nada, se trata de gestionar mejores condiciones laborales para los compañeros”, afirmó Funes.

Consultada sobre si, en vísperas del tratamiento de un nuevo presupuesto provincial, las y los judiciales se acercarán a la Cámara de Diputados, Funes dijo que sí. “Lo vamos a hacer, nos vamos a ir a manifestar porque no podemos aceptar un presupuesto paupérrimo, año a año, cuando el trabajo lo realiza siempre el compañero, el que está detrás de las computadoras”.

“Siempre planteamos estas cuestiones, el reconocimiento al trabajador. Estas recategorizaciones son un derecho que se ganó el trabajador en una negociación desde el sindicato y por eso las defendemos. No solo es un derecho, sino un reconocimiento al empleado judicial. Hoy en día, el empleado judicial, en comparación con otros organismos, es el que, prácticamente, menos cobra, si se lo compara con alguien de Educación, de AFIP, empleado de comercio o del Banco”, dijo Funes.

Consultada sobre las recategorizaciones, la secretaria general del SiTraJ dijo que alcanza en el 2022 a 147 personas. “Pero tenemos algunos compañeros de los años 2020 y 2021 que no se han recategorizado y quedaron 42 compañeros sin recategorizarse. Lo que planteamos es la recategorización de todos. Estamos abiertos al diálogo, a gestionar el conflicto, pero del otro lado no hay respuestas, difícilmente se puedan tratar los temas. Por eso, pedimos ampliar los temas y destrabar los conflictos, que es la idea del sindicato”.

“Nosotros presentamos un pedido a la Secretaría de Trabajo para el día 20 de septiembre, donde dijeron que habría una propuesta superadora, pero no fue así. Solo se propuso recategorizar a los compañeros del 2020 y 2021, algo que ya sabíamos, que las categorías estaban en el STJ y lo que tenían que haber hecho, al ya estar esas categorías, es dárselas. Nosotros seguimos buscando la forma de destrabar el conflicto y del otro lado, no hay respuestas a los reclamos, cuando se sabe lo que estamos pidiendo”, criticó Funes.

Consultada sobre la pérdida del poder adquisitivo, Funes dijo que “todos los trabajadores de la provincia perdimos un 14% en años de pandemia. Hoy en día, el trabajador judicial arranca cobrando $95.000 cuando ingresa a la Justicia. Si bien hubo un aumento en las asignaciones, en muchos compañeros no repercuten, porque no todos tienen familia ni hijos”.

“Si bien el gobierno tomó el planteo de la Intersindical para que no haya trabajadores bajo la línea de la pobreza y lo llevó al tema de las asignaciones, realmente eso no es un salario, porque sabemos que las asignaciones familiares se pierden, no quedan en el recibo y la perciben los trabajadores que tienen hijos. Fue una buena voluntad del gobierno, pero no alcanzó a los trabajadores, porque no todos tiene hijos y se pierde al no tener hijos o cuando cumplen los 18 años”, dijo Funes.

Por último, Funes confirmó que el gremio “convocó a un paro para el 5 de octubre. Luego seguiremos con asambleas y retiros”, cerró.