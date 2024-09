Jubilados: sin los dos tercios para voltear el veto de Milei, la UCR evalúa una insistencia parcial pero UP cree que no se puede

Para el Peronismo es anti reglamentario y apuestan a la insistencia total de la ley de movilidad previsional. La sesión arranca mañana a las 11 hs. El oficialismo es optimista de que podrá ratificar el veto.

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR

Sin los dos tercios para voltear el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, la UCR junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica evaluaban como plan B mocionar durante la sesión de mañana la insistencia parcial para salvar una parte del articulado, pero la estrategia tendría patas cortas dado que Unión por la Patria, el bloque mayoritario, considera que va contra el reglamento de la Cámara de Diputados.

El sueño opositor de revertir el veto se desmoronó completamente con la división a cielo abierto del radicalismo, que se expresó en todo su esplendor en la foto que un grupo de cinco diputados de la UCR protagonizó en la Casa Rosada.

Previamente, el oficialismo ya había quedado a las puertas de asegurarse los 86 votos necesarios para desbaratar la mayoría de dos tercios de la oposición.

La bomba del radicalismo dinamitó las pocas esperanzas que quedaban. Así las cosas, La Libertad Avanza junto al PRO y otros socios menores se encaminan a ratificar el veto a la ley de los jubilados en la sesión pedida para este miércoles a las 11 hs.

El quórum para abrir el recinto está garantizado, pero un cono de sombras se proyecta para los pasos subsiguientes. Para poder habilitar el tratamiento se necesita una mayoría de dos tercios, que la oposición quedó lejos de reunir.

Si milagrosamente pudiera juntar ese número, luego debería sostener esa misma mayoría para insistir con la sanción de la ley jubilatoria.

El Gobierno cuenta con una ventaja decisiva: las ausencias en las bancadas que mayoritariamente arremeterán contra el veto. En el bloque radical ya se sabe que habrá varios faltazos para ayudar al Gobierno.

En Encuentro Federal, en tanto, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, instruyó a Francisco Morchio a no apoyar la ley jubilatoria, por lo que se ausentará en pos de no confrontar con su bancada. También está en duda el voto de Jorge “Loma” Ávila.

A raíz de este escenario tan desfavorable, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, conversó con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y con Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sobre la posibilidad de dejar de lado la insistencia total y en cambio impulsar la insistencia de algunos artículos en particular.

La idea sería insistir con el haber mínimo equivalente al 1,09% de la canasta básica alimentaria y la recomposición del 8,1% para compensar la pérdida sufrida por los jubilados en el empalme de la nueva fórmula que no reconoció en su totalidad la inflación de enero de este año.

Afuera de la fórmula, si prosperara esta moción, quedaría el aumento adicional en marzo de cada año en caso de que la variación salarial sea superior a la evolución de los precios, y también el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales y de las sentencias judiciales a favor de jubilados.

Perdido por perdido, estiman, es mejor rescatar una mejora parcial para los jubilados que quedarse con las manos vacías. Y más teniendo en cuenta que no habrá una nueva oportunidad. Si se ratifica el veto, el mismo queda vigente. Queda una única bala.

El problema es que al igual que el oficialismo, en Unión por la Patria consideran que como el veto de la ley jubilatoria fue total, “no se puede” abrir el dictamen en el recinto, porque tal cosa iría en contra del reglamento de la Cámara.

“Hay que votar si estamos por la insistencia de la ley o a favor del veto. No hay grises. Además los radicales se tienen que hacer cargo si ahora se les está dando vuelta la cuarta parte de su bloque. El proyecto lo impulsaron ellos en acuerdo con nosotros. Y ellos sabían que Milei lo iba a vetar. Nosotros no vamos a forzar una interpretación sesgada del reglamento para salvarlos a ellos y lavarles la cara. Primero porque no se puede y segundo que se hagan cargo”, explicaron con enojo y amargura altas fuentes de Unión por la Patria a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.

La otra alternativa que no descartan en la UCR, según supo NA de altas fuentes del bloque radical, es que en lugar de pedir la insistencia de la ley, ante la inminencia de un fracaso anunciado, se decidiera emplazar a las comisiones de Previsión Social y Presupuesto para ganar tiempo y evitar la ratificación del veto.

El kirchnerismo, no obstante, también es reticente a esta estrategia. «Volver a comisiones tendría como único objetivo negociar una insistencia parcial, y yo no creo en esa estrategia», señaló un influyente diputado del bloque UP.

Las cartas ya están echadas y por primera vez en semanas la baraja parece sonreírle al oficialismo, que venía acumulando varias derrotas legislativas al hilo.