Jubilación: rige la moratoria para mujeres que deseen acogerse al beneficio

Se encuentra vigente hasta el 23 de julio del presente año, la moratoria de la Ley 26.970 para mujeres que cumplan la edad jubilatoria a los 60 años, sean menores de 65 y que no se hayan adherido al beneficio previsional.

“Ante el próximo vencimiento de la Ley 26.970 de moratoria para la mujer, es muy importante que toda aquella que cumpla los 60 años antes de esa fecha, se acerque a las distintas oficinas del Centro Provincial de Inclusión Previsional Ce.PI.P para asesorarse al respecto”, señalaron desde el Centro.

Agregaron que las consultas podrán realizarse en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES de la Provincia, o a las oficinas del Ce.P.I.P. en calle San Jorge 162 (Santa Rosa), o en calle 13 esquina 20 (Centro Cívico, segundo piso, General Pico), o comunicarse a los distintos teléfonos: 02954 -452595/ 452593 / 0800-666-8575 / ; al whatsapp 02954-15828166 de Santa Rosa o al 02302-15563947 de General Pico.

Prórroga

La ANSeS, en el año 2019, había decidido la prórroga por tres años de la moratoria previsional que vencía el 23 de julio de ese año, y beneficiaba a mujeres de entre 60 y 65 años que no alcanzan a cubrir la cantidad de años de aportes para acceder a una jubilación. La Ley 26.970, en esa instancia, se extendió hasta el 23 de julio de 2022.

Para adherirse a la moratoria, las trabajadoras que cumplan la evaluación socioeconómica -análisis de ingresos y bienes- podrán incluir períodos laborales comprendidos entre los 18 años de la titular y el 31 de diciembre de 2003.

La deuda podrá cancelarse de contado o en un plan de hasta 60 cuotas, cuyos importes se adecuarán trimestralmente mediante la aplicación del índice de movilidad.

Desde el Gobierno provincial se pone en valor como aporte clave, el trabajo que realizan las mujeres al desarrollo de la Provincia y el país y las familias, a través del trabajo de cuidado no remunerado. Es “reconocer a todas las mujeres que trabajaron en la informalidad y a la vez, promover su empoderamiento y autonomía económica».

El propósito de la prórroga, es reparar cierta condición de informalidad, de precarización en la que muchas mujeres trabajaron, para que en sus vidas de personas mayores puedan ser mujeres autónomas.

Desde el Gobierno de La Pampa se procura que no quede ninguna mujer pampeana, por falta de información, sin poder ejercer su derecho a jubilarse, estando en tal condición con la edad antes de esa fecha de vencimiento.