Juariu contó que está embarazada con un muy particular anuncio

La panelista de Cortá por Lozano sorprendió a sus compañeros en vivo al revelarles la feliz noticia.

Juariu contó que está embarazada con un muy particular anuncio.

Este lunes se vivió un programa especial en Cortá por Lozano y emocionó a todos. Es que Juariu sorprendió a sus compañeros al revelarles que está embarazada.

Para dar la noticia, la panelista fue fiel a su estilo «investigadora» y lanzó un divertido enigmático, que desconcertó a todo el estudio. “Atención portales, tengo una primicia. Primero voy a decir que tengo el aval de esta persona para decirlo”. “La investigué, me di cuenta y ahora lo voy a develar”, detalló.

Después de mostrar una serie de posteos e historias de Instagram, aportó más detalles. “Ella es famosa, es influencer, pero trabajó en programas muy importantes de la televisión. Trabajó acá… Es su primer hijo, no tiene familiares famosos”, enumeró.

El panel estaba desconcertado y no podía acertar. Sin embargo, Verónica Lozano preguntó: “Para, ¿es lo que yo creo?”. “¿Tenés nombre?”, preguntó la panelista nerviosa. La conductora repreguntó: “Ay, no, ¿de verdad?”. Ante la confirmación de Juariu todo el panel festejó y se abrazó.

Esto fue una gran sorpresa para todos los que forman parte del programa, aunque algunos ya lo venían sospechando, ya que la panelista venía comentando que tenía algunos malestares. “Yo me hacía estudios porque me bajaba la presión. Tenía mal el hierro, entonces me bajaba la presión”, comento.

“Como todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que te dicen que está todo bien, no podía decirlo y me daba miedo también decirlo”, siguió contando.

Juariu contó cómo fue el proceso para quedar embarazada

“Estoy de 14 semanas”, reveló. Y destacó: “Fue medio inesperado porque yo estaba haciendo un tratamiento, entonces no conté nada, pero dejé el tratamiento para ver cómo estaba todo, si era posible, si se iba a poder, chequear que todo estuviera correcto. Hicimos todo lo que había que hacer y dijimos ‘vamos a intentar’”, comentó la panelista que tiempo atrás tuvo cáncer de mama.

Y, siguió con su relato: “Yo tengo congelados óvulos y en ese vamos a intentar quede a la primera vez. Fue una sorpresa y un shock, no lo podíamos creer. Pero una bendición que se hizo esperar con todos los procesos que viví”.

Consultada acerca de cómo se enteró, recordó: “Fue raro, no me lo imaginaba porque pensé que era algo que iba a costar más. (…) Después de un retraso, me hice un test y dio positivo”.

“Después hacer los estudios y que estuviera todo bien. El miércoles pasado nos dijeron que estaba todo bien, así que empezamos a relajarnos y a disfrutar. Hasta ese momento estábamos como en shock”, cerró emocionada.