Juan Schiaretti: «No pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio»

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial aclaró que no formará parte de Juntos por el Cambio. Sin embargo, no descartó una alianza.

El líder del peronismo cordobés, Juan Schiaretti. FOTO NA: PABLO LASANSKY

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial, Juan Schiaretti, aseguró que no ingresará en Juntos por el Cambio, en medio de la tensión que atraviesa la coalición opositora por su posible arribo. «No pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio», sentenció el líder del peronismo cordobés.

«Una cosa es una alianza que engloba a varios partidos y otra cosa es formar parte de un partido. Yo soy parte del peronismo no kirchnerista. Somos antikirchneristas, somos el peronismo de Córdoba, que nunca pudo ser colonizado por el kirhnerismo», agregó Schiaretti en declaraciones periodísticas.

Ayer, la mesa nacional de JxC se reunió -sin éxito- para discutir el ingreso del mandatario provincial, junto con los de José Luis Espert (AL) y Margarita Stolbizer (GEN). El cónclave se diluyó entre reclamos y pases de factura entre el candidato a gobernador de JxC, Luis Juez, y otros aliados a Patricia Bullrich.

Hoy, el ex presidente Mauricio Macri aterrizó en Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio y respaldar la figura de Juez ante el empresariado cordobés. «Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses», disparó Macri contra el gran impulsor de la acción, Horacio Rodríguez Larreta.

«¿Sobre qué valores, sobre qué programa de gobierno estamos planteando este acuerdo? Somos el cambio o no somos nada. ¿Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes en estos tres años?», replicó el ex mandatario.

El próximo 25 de junio, Córdoba elegirá a su próximo gobernador y vice, además de la intendencia de la capital. Juez será secundado por Marcos Carasso y al frente tendrán a la fórmula schiarettista compuesta por Martín Llaryora-Juan Manuel Llamosas.

Escrito por Gonzalo Delmonte

NA