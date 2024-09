Jorge Macri anunció cambios en la secundaria: chau previas y cambios en las pruebas

El Gobierno porteño anunció las reformas que empezará en marzo de 2025 en un grupo de 30 escuelas pioneras que definieron su participación voluntariamente.

Jorge Macri.

Con el objetivo de motivar a los estudiantes, el Gobierno porteño pone en marcha en algunas secundarias de la Ciudad una prueba piloto de un nuevo sistema de aprendizaje que cambia la manera de abordar los contenidos y su puesta en el aula.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a la ministra de Educación de CABA, Mercedes Miguel, brindó una conferencia para anunciar el lanzamiento de «Secundaria Aprende», un programa educativo que busca modificar las bases del colegio secundario en la ciudad y que ya se aplica en 30 secundarias porteñas.

La propuesta se basa en un cambio profundo de las clases y el acercamiento a los estudiantes: «Esta claro que el sistema actual no funciona. Tenemos que hacer cosas para cambiar. Hoy los chicos no están aprendiendo y necesitamos dejar atrás a la escuela del siglo pasado. Tenemos que pasar de una escuela de serie, que trata a todos los chicos igual, a una escuela en serio.», justificó Macri.

La medida se hará efectiva por medio de una resolución que “habilita” a las escuelas pioneras a definir los cambios necesarios en la organización de los contenidos, la dinámica institucional y el trabajo docente, entre otras cuestiones. Luego, a partir de 2026, la reforma se extenderá en forma gradual en las escuelas estales y privadas, con el objetivo de llegar eventualmente a los 195.900 estudiantes que cursan la secundaria en alguna de las 508 escuelas de ese nivel en la ciudad.

Al anticiparla a la prensa, desde el Gobierno porteño enfatizaron que la reforma fue diseñada en el marco de un proceso de consulta con distintos actores del sistema educativo, y como parte del plan Buenos Aires Aprende, que según las autoridades busca “pasar de la enseñanza al aprendizaje”.

“Estamos empezando la transformación de la escuela secundaria. Es un camino que muchos países ya emprendieron, porque el sistema no está funcionando, ni en Argentina ni en el mundo”, dijo Jorge Macri al presentar la medida. “Estamos enseñando igual que hace 80 años. En la escuela no cambió nada, y afuera cambió todo”, consideró.

“Hoy los chicos la pasan mal en el aula, no saben bien para qué van. Queremos que la experiencia en la clase vuelva a ser interesante y, sobre todo, que aprendan. El gran foco de la transformación está puesto en cambiar abordaje del docente en el aula, por eso va a requerir mucha capacitación”, explicó el jefe de gobierno.

Los cambios que se vienen en la secundaria porteña

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de materias previas. En este sentido, Miguel explicó: «Los estudiantes hoy en CABA tienen un promedio de entre 4 y 5 materias previas que acarrean a lo largo de los años. Eso no va a suceder más. Porque además nos estamos mintiendo. Un chico no tiene ninguna posibilidad de entender matemática de 4to si no aprobó matemática de 3ero».

Este cambio esta respaldado por un cambio en el sistema de evaluación con la presentación de «proyectos» o «situaciones críticas». Sin embargo, los funcionaros porteños detallaron que los estudiantes deberán repetir el contenido no aprobado hasta que lo comprendan para poder avanzar de nivel. Ningún alumno avanzará si no aprende, lo esencial siempre es que aprendan.

Macri detalló que es necesario «dejar la educación en serie» y centrarse en el aprendizaje del alumno. Para eso, desde el gobierno de la Ciudad afirmaron que el nuevo sistema estará orientado a un aprendizaje «personalizado», donde en un aula podrán convivir chicos «que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo. Todos a su ritmo».

Sobre los planes exigidos en cada escuela, la ministra de Educación porteña aseguró: «esta transformación no toca los planes de estudio los contenidos curriculares».

Por último, sobre la capacitación docente, Macri aseguró: «no venimos por la carrera docente, no venimos a romper el estatuto. En el marco actual podemos hacer todavía un montón para que esto mejore». En este sentido, desde la administración porteña confirmaron que «se ampliará la formación docente» además de buscar eliminar al «docente taxi» y evitar que los maestros «tengan que moverse de escuela a escuela».

El nuevo plan educativo comenzará a funcionar en las escuelas pioneras en 2025. Luego, se espera que las modificaciones se extiendan de manera gradual a partir de 2026.