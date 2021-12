Jorge Brito ganó las elecciones en River. Las cuatro medidas que pondrá en marcha

El ganador de estas elecciones en el Millonario no quiere perder el tiempo y comenzará a trabajar para implementar su sello durante esta gestión

Jorge Brito ganó las elecciones en River Plate por amplio margen

Por un amplio margen, los socios de River Plate apostaron por la continuidad al elegir como nuevo presidente a Jorge Brito, quien fuera uno de los principales laderos de Rodolfo D’Onofrio durante sus 8 años al frente de la institución. El candidato por Filosofía River triunfó con el 70% de los votos en una elección récord con más de 19 mil socios y estará acompañado por Matías Patanian e Ignacio Villarroel.

El flamante principal dirigente del Millonario no quiere perder el tiempo y en los próximos días comenzará a realizar sus primeros movimientos para consolidar las bases de su mandato: Marcelo Gallardo, la formación de la nueva Comisión Directiva, la planificación de las nuevas obras y el mercado de pases.

Sin dudas, el tema que más preocupa a los simpatizantes es el futuro del Muñeco Gallardo. Sus últimas declaraciones públicas, en medio de los festejos por la obtención de la Liga Profesional, sembraron dudas y desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentran expectantes para contratarlo en reemplazo de Oscar Washington Tabárez.

La continuidad de Marcelo Gallardo, un tema central para la nueva dirigencia de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian) La continuidad de Marcelo Gallardo, un tema central para la nueva dirigencia de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo primero seguramente será hablar con Marcelo Gallardo para hablar de su renovación. Será un tema central”, reconoció Brito a Infobae. Y luego, añadió: “Todo lo que uno puede hacer para que Marcelo pueda seguir, lo vamos a hacer. El límite de esto es lo que no podamos cumplir”.

Aunque en River aseguran y juran que no tienen ningún plan b en caso de una negativa del Muñeco, en el club buscan no perder el tiempo y comenzaron a moverse para ganar algo de tiempo. Por ejemplo, ya comenzaron a analizar alternativas para realizar la próxima pretemporada. “Los tiempos los marcará Marcelo. Él se ha caracterizado por ser, entre muchas otras cosas, un tiempista. Le digo a la gente que se quede tranquila, que no es que esperamos la decisión de Gallardo para tomar pequeñas decisiones que tienen que ver con cuestiones logísticas y operativas. También habrá cambios en el área de fútbol, y estamos trabajando en eso”.

Justamente estos cambios estarán centrados en el área de la secretaría técnica, con el claro objetivo de aliviar algunas de las tareas de Napoleón. La intención es la de dar un paso adelante y “profesionalizar” aún más el área. Al organigrama actual se le sumarán algunos scouts, lo que servirá para encontrar con mayor facilidad oportunidades que pueden brindar el mercado o juveniles prometedores. Otra interesante herramienta con la que pasará a contar el DT es el Big Data.

Entre las ideas que se barajan aparece la de replicar la relación que actualmente tienen con Defensa y Justicia en algunas instituciones de segundo orden europeo. Tampoco hay que descartar que a la secretaría técnica se sumen baluartes importantes dentro de este exitoso ciclo, como Leonardo Ponzio.

Otro de los temas que se avecinan en el Millonario es el armado de la próxima plana mayor dirigencial. “La primera reunión, estimo, será el 15 ó 16 de diciembre. Ahí se elegirá a la mesa directiva: tesorero, protesorero, secretario, prosecretario y secretario de actas. El presidente y los vicepresidentes son elegidos por la gente, pero el resto es por consenso en comisión directiva. Es un hecho importante, que hace a la gobernabilidad del club para que haya personas encargadas de cuestiones importantes”. Algunos de los nombres que podrían ocupar algunos de esos cargos son los de Stéfano Di Carlo (era el vicepresidente segundo) y Andrés Ballotta.

La ampliación del estadio Monumental y trasladar la concentración a Ezeiza, dos obras vitales dentro del proyecto de la nueva dirigencia (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni) La ampliación del estadio Monumental y trasladar la concentración a Ezeiza, dos obras vitales dentro del proyecto de la nueva dirigencia (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

“Luego ir trazando los ejes de los próximos 4 años. Uno de ellos es la obra del estadio. En términos de infraestructura es lo más importante dentro de los próximos 4 años, si es que no dura más tiempo. Es una obra muy ambiciosa. Va a requerir mucho tiempo e ingeniería financiera para poder materializarla sin sacarle presupuesto al área de fútbol”, develó Brito.

Durante la renovación del césped del Monumental se bajó dos metros el campo de juego y se eliminó la pista de atletismo, lo que le permitió al club de Núñez ganar espacio para la creación de un anillo inferior con cuatro tribunas (esto le daría 11 mil lugares más de capacidad). De este modo, el 75 por ciento del público estará sentado y sólo el 25 parado. En esta etapa también está proyectado crear un anillo de palcos (pasará a contar con 180) y un restaurante en la Centenario, casi San Martín, que estará abierto todos los días y tendrá la vista a la cancha y al Barrio River.

Una de las opciones para financiar la obra es la de un naming (cuando una institución deportiva alquila el nombre de su estadio a una empresa por un tiempo estipulado). “Hay muchas empresas interesadas”, le explicaron a este medio.

Pero antes buscarán avanzar con otra reforma que es prioritaria para Gallardo: trasladar la concentración al River Camp. “Es importantísima, pero de otra envergadura que la del estadio. La queremos iniciar lo antes posible, por muchísimas cuestiones. Concentrar en River tiene complejidades. Una es que muchas veces la concentración es el sábado, y la vida social del club es inmensa, y hay actividad cultural de noche los sábados. Esa es una complejidad. También quedó chica. Producto del covid hoy se concentran más jugadores. Tenemos 13 habitaciones, ya ni compartiendo alcanza para concentrar a todos. El hecho de estar en Ezeiza es porque es su lugar: tienen las canchas, el vestuario, gimnasio, sala de kinesiología. Queremos armar ahí un hotel, con las comodidades básicas para estar bien. Sería algo muy importante”, señaló Brito.

Julián Álvarez, la nueva gran aparición de River (Foto: Reuters) Julián Álvarez, la nueva gran aparición de River (Foto: Reuters)

Aunque aún cuenta con algo de tiempo y margen, también se pondrá el foco en el próximo mercado de pases. Más allá de la búsqueda de refuerzos que puedan brindar un salto de calidad de cara a la Copa Libertadores de 2022, los primeros movimientos serán alrededor de mantener la base.

Uno de los casos más resonantes por estas horas es el de Julián Álvarez, la gran figura del conjunto millonario y máximo goleador de la Liga Profesional con 17. La Araña, habitual convocado por Lionel Scaloni para formar parte de la selección argentina, es seguido de cerca por los principales clubes de Europa, como Inter, Juventus, Milan, Real Madrid y Ajax, entre otros. Sin embargo, la idea de la institución es la de asegurar su presencia por, al menos, un semestre más.

Con otro futbolista con el que se encuentran en tratativas es con Héctor David Martínez. El marcador central de la Selección de Paraguay debe regresar a Defensa y Justicia (ambos clubes comparten la mitad de la ficha, pero los derechos federativos son del Halcón). “La relación con Defensa es muy buena y aspiramos a llegar a un acuerdo, para al menos renovar lo federativo. Es una relación que nos dio mucho a los dos y que nos puede seguir dando más adelante. Estamos muy confiados de poder llegar a un buen acuerdo”, aclaró el dirigente.

Fuente:infobae