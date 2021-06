Jeremías Ponce noqueó al inglés Lewis Ritson y peleará por el título mundial superligero FIB

El argentino Jeremías Ponce noqueó técnicamente en el décimo round al inglés Lewis Ritson y se ganó el derecho a pelear por el título superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El combate se llevó a cabo en el Vertu Motors Arena de Newcastle y la definición llegó al minuto y 24 segundo del décimo round, cuando el argentino derribó tres veces a Lewis y el árbitro local Steve Grey detuvo la pelea.

Con mucho aplomo y frialdad supo trasladar la presión del match a Ritson, que nada pudo hacer ante el crecimiento boxístico del argentino round a round. Hasta que en el 10° llegó la definición con una buena combinación de golpes. Tal fue el castigo que recibió el inglés que su rincón tiró la toalla y el árbitro, de manera insólita, no paró la pelea y la devolvió.Ponce le señaló al juez que había caído la toalla, pero éste le ordenó que continuara con la pelea.Ponce no se detuvo y sentenció el KO provocándole dos caídas más de Ritson y un castigo que se pudo evitar. No hay indicios sobre qué motivó semejante decisión en el juez, pero la idea de que al local hay que darle una chance más, sobrevoló el ring. Eso, más allá del enorme riesgo de seguir adelante con un boxeador que ya no tenía manera de contestar los golpes de su rival.

Ponce debe enfrentarse ahora con el campeón unificado de la categoría, el escocés Josh Taylor, quien viene de superar en una gran pelea al estadounidense José Carlos Ramírez.

Y en caso de que Taylor renuncie al título FIB y quede vacante, el argentino peleará por el título contra el puertorriqueño Subriel Matías, quien viene de noquear en ocho rounds al kazajo Batyrzhan Jukembayev y quedar segundo en el ranking.

Ponce, que ahora es el primer clasificado de la FIB, es también campeón de la categoría para la Organización InternacionaI de Boxeo (IBO), una entidad de segundo nivel.

A sus 24 años tiene un palmarés de 28 victorias (15 ko) sin empates ni derrotas y obtuvo esta chance luego de firmar con Universum Promotions y Frank Warren Promotions.

Ritson, de 27 años nacido en Newcastle y residente en Forest Hall, sexto en el ranking FIB, quedó con un record de 21 victorias (12 ko) y 2 derrotas.

La disculpa de Gary en el vestuario y el reglamento

En el boxeo existe unacuerdo tácitopor el que tirar la toalla se considera una herramienta de defensa del rincón. Un boxeador herido, muchas veces, puede continuar adelante por amor propio o porque está tan sentido que no advierte lo que está ocurriendo. Sin embargo, la regla no está escrita. Lo primero que hay que decir es que Steve Gray, el inglés que permitió seguir el combate, es un hombre muy experiementado (y muy respetado), con más de 1000 peleas en su carrera.