Javier Milei visitó Ualá: «El único camino para sacar a los pobres de la miseria es más capitalismo»

El Presidente recorrió las oficinas de la billetera virtual y destacó a la empresa como un modelo para toda la región. “Argentina tiene todo para convertirse en una potencia”, sostuvo.

«Sabemos que ha sido difícil y duro, pero todo lo que queda por delante es hacia arriba», sostuvo Milei.

El presidente Javier Milei visitó este lunes las oficinas de la billetera virtual Ualá, ubicadas en el barrio porteño de Palermo. Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia de este tipo de empresas en la economía país y la puso como un ejemplo de capitalismo y un modelo para la región.

Milei fue recibido en la sede de Ualá por el CEO de la compañía, Pierpaolo Barbieri y los más de 1.500 trabajadores de la fintech, ante quienes destacó que «son la prueba viviente de que el único camino para redimir a los pobres y sacarlos de la miseria es más capitalismo, más libertad, más innovación”.

El Presidente destacó el crecimiento “del unicornio con mayor crecimiento del país” y pronunció: “Y pensar que hace sólo 7 años arrancaban, en un coworking, y hoy tienen su edificio propio. No se me ocurre mejor testamento en defensa del capitalismo que esto”.

“Nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien; por eso prefiero venir acá a felicitarlos y no a inaugurar una obra pública costosa e ineficiente, que nadie quiere», lanzó Milei y en el medio comentó, a modo de chicana: «Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque, además, la corté de cuajo, pero ¿se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas, hospitales que ya habían inaugurado tres veces? Bueno, nosotros necesitamos también esa sinceridad, o sea, como la cortamos, no vamos a inaugurar tampoco».

El Presidente aprovechó su discurso para reconocer y motivar a los empleados por “todo el esfuerzo que vienen haciendo durante estos meses de sacrificio”. “Sepan que ha valido la pena”, sostuvo en referencia a los resultados económicos. «Hoy nos encaminamos a retomar la senda de la estabilidad que habíamos abandonado hace décadas. Hoy ya podemos decir que la recesión se terminó y de ahora en adelante todo lo que queda es crecimiento. De acá para adelante son todas buenas noticias», afirmó el mandatario.

En ese sentido, remarcó que «depende de todos los que conforman el sector privado que la recuperación sea lo más rápida y contundente posible. Es con su aporte que recuperaremos la prosperidad y el progreso para todos los argentinos de bien”.

“Ualá es un verdadero caso de éxito, del cual debemos sentirnos orgullosos. Una fintech modelo para toda la región”, destacó respecto al crecimiento de la empresa con clientes en Argentina, México y Colombia. “Cuando arrancaron, solo eran 12; hoy son más de 1,500, de los cuales el 60% es personal altamente calificado, dedicado a cuestiones tecnológicas”, detalló.

Asimismo, el Presidente se refirió a la contribución de Ualá por dar “un beneficio social” en la democratización del crédito, permitiendo el acceso a personas que de otra forma no podrían obtenerlo en bancos tradicionales y ser parte de “la revolución que han iniciado las billeteras virtuales”.

“Si hay crédito, hay inversión; si hay inversión, hay capital; si hay capital, hay trabajo; y si hay trabajo, los salarios reales suben, cae la pobreza y la indigencia, y, por lo tanto, eso se traduce en mayor prosperidad y progreso”, describió.

“Cuando nosotros llegamos al gobierno, el Estado tenía de rehenes a los más pobres, a través de un monopolio que establecía que la única manera de cobrar una ayuda social era, a través del Banco Nación. ¿Saben qué es lo que hacían cuando se les acreditaba el pago? La gran mayoría lo transfería a una billetera virtual. ¿Por qué? Por todos los beneficios que mencioné antes”, remarcó.

Milei también señaló que su administración trabaja en eliminar los obstáculos burocráticos y el control estatal, permitiendo que empresas como Ualá prosperen y mejoren la vida de millones.

“Argentina tiene todo para convertirse en una potencia tecnológica, y como ya he dicho en otra oportunidad, la innovación tecnológica no es otra cosa que hacer más con menos, nada a lo que el argentino no esté acostumbrado. Estamos convencidos de que tenemos con qué, y no hablo solamente de los recursos que podemos sacar de la tierra; hablo de la mayor ventaja comparativa que tenemos los argentinos: nosotros mismos”, destacó el Presidente.

En ese sentido continuó: “Acá hay un capital humano de primer nivel. El país con más premios Nobel de Latinoamérica y – al mismo tiempo – el país con más unicornios per cápita de la región. El recurso humano está. El programa económico funcionó, funciona y seguirá funcionando. Falta terminar de desarmar este Leviatán monstruoso que hemos heredado. Somos una olla a presión a punto de destapar todo su potencial. Nuestra única tarea – desde el gobierno – es velar porque eso ocurra, sin interferir ni pretender adueñarse de lo que los argentinos generen”.

«Como dije hace algunos días: todo lo que viene será mejor. En vez de ser cada día más pobres, seremos cada día más ricos. ¿Nos seguiremos esforzando? Sí, pero con la tranquilidad de que ese esfuerzo estará, de una buena vez, al servicio de estar cada día mejor», reiteró el Presidente.

«En resumen y para concluir, sabemos que ha sido difícil, que ha sido duro, pero todo lo que queda por delante es hacia arriba. Es todo bueno. El país está entrando en su mejor momento de los últimos 100 años, por lo menos. Les digo a todos los actores del sector privado argentino: aprovechen a subirse al tren del progreso, ahora. Dicho sea de paso, porque pueden comprar más barato. Y cuando les dijimos al inicio, no nos creyeron y se perdieron las ganancias del 70% en dólares, siendo el país que más ha redituado, desde el inicio del año.