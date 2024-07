Javier Milei se sumó a la oposición en Venezuela: publicó el sitio difundido por Corina Machado

Públicamente enfrentado a Nicolás Maduro, el Presidente compartió la web que revela datos de las elecciones venezolanas en sus redes sociales.

En las últimas horas se desató una verdadera crisis en Venezuela, tras la realización de las elecciones presidenciales que, según la Comisión Nacional Electoral (CNE), dejaron como ganador a Nicolás Maduro por más del 51% de los votos.

Tras esto, la oposición -encabezada por María Corina Machado- emprendió una lucha por demostrar que hubo fraude en los comicios. Por esta razón, la líder de la derecha publicó la página web que expresa resultados distintos a los difundidos desde el Gobierno venezolano.

Según ese sitio, Edmundo González Urrutia resultó ganador con el 67% de los votos, contra el 30% de Nicolás Maduro, en tanto que Machado difundió la copia de las actas las enviaron los testigos de mesas luego del cierre de la jornada.

En el comando del candidato las verificaron, escanearon, digitalizaron y guardaron, por lo que Corina decidió publicar un enlace en su cuenta de X (antes Twitter) para que los venezolanos puedan verificar las actas procesadas y totalizadas: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/.

A esta publicación se subió Javier Milei, quien no dudo en compartir el mismo link, tras haber sentado una clara postura ante el actual presidente de Venezuela.

El gobierno de Venezuela pidió cárcel para González Urrutia y Corina Machado

Dos días después de que se proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, pidió la detención del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado.

En una jornada en que la cifra oficial de detenidos es de 749 personas después de 48 horas cargadas de protestas sociales en rechazo al resultado de las elecciones, Rodríguez aseguró que «con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales».

Machado, de 56 años, es la titular de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y eligió como candidato de ese espacio opositor al exembajador de Venezuela en Buenos Aires Edmundo González Urrutia, de 74, porque ella misma está inhabilitada por una condena judicial.