Javier Milei, en la despedida a los argentinos que participarán de los JJOO: «Nunca imaginé ser presidente»

El Presidente participó del acto de despedida para los deportistas que parten a los Jugos Olímpicos de París 2024.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto de despedida a los deportistas y atletas que representarán a Argentina en los Juegos Olímpicos 2024 que se llevarán a cabo en Francia. Durante su discurso, el mandatario habló sobre los valores y dejó curiosas frases y anécdotas.

“Quiero felicitar a todos los atletas de alto rendimiento que están viajando a París para representar a Argentina en la cita olímpica, felicitar en particular a los abanderados olímpicos y paraolímpicos que, sin duda, se han ganado este galardón por todo lo que han hecho y hacen por su disciplina y por el deporte argentino. Sin duda dejarán todo para poner en lo mas alto esta Bandera que hoy les entrego”, expresó Milei en primer lugar durante el acto que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

El Presidente destacó que la participación en los Juegos Olímpicos «es un orgullo inmenso proporcional al tamaño del servicio que los deportistas le brindan a la Patria».

«No solo se trata de demostrarse a ustedes mismos y a su par quiénes son como deportistas, sino demostrarle también al mundo entero quiénes somos como argentinos: un pueblo creativo y trabajador que se esfuerza por la excelencia, que se exige a sí mismo, que sabe bien lo que es sobreponerse a la adversidad y abraza a la competencia», destacó.

Cabe recordar que en su juventud, el ahora Presidente tuvo una breve carrera en el fútbol como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita y San Lorenzo. Luego, mientras estudiaba economía, defendió el arco de la Universidad de Belgrano.

Al respecto, durante su discurso en el CENARD recordó: «Cuando era muy joven, posiblemente con la misma edad de algunos de ustedes, yo también quise ser deportista profesional. Para mí ser arquero de fútbol fue una suerte de escuela de vida, fue aprender valores comunes al deporte en general, como el valor de la disciplina, la constancia y el sacrificio».

Pero remarcó que «también fue algo que marcó profundamente mi personalidad por lo específico de ser arquero, ser distinto a los otros 10, entrenar solo en una rutina diferenciada del resto del plantel, que el resultado dependa de mis errores o de mis acierto de una manera en la que no depende de los demás, el duelo de voluntades y temples que es atajar un penal, creo que es algo que me marcó como también me marcó mi ocupación como economista, aunque por distintas razones».

El Presidente distinguió que «nuestra fibra humana está tallada por nuestros hábitos, nuestras pasiones y nuestra historia de vida».

«Hoy les toca representar al país desde el lugar que ocupan en esta delegación. Pero el día de mañana les tocará participar de la sociedad desde otro lugar y, estoy seguro de que gracias a su recorrido como atletas de alto rendimiento y gracias a la influencia de su deporte que en cada cual, habrá tallado en piedra cualidades personales muy particulares el día de mañana contribuirán a la sociedad de manera ricas y aún insospechadas de maneras que hoy ni ustedes mismos se imaginan», les expresó a los deportistas presentes.

Fue entonces cuando lanzó entre risas: «Les aviso que yo nunca me imaginé ser presidente». Y agregó: «Quiero celebrar eso que es un efecto colateral e indirecto de la competencia de deportiva y que enaltece al deporte como actividad humana».

«Sin más que agregar, quiero desearles éxito a todos éxitos no suerte porque si les llegaron hasta aquí y si encima tienen la proeza de volver con una medalla no será por azar sino por el camino de sacrificio que han recorrido y por el empeño que han puesto en perfeccionar y en competir», remarcó.

Luego, pasó a contar una anécdota de Roberto De Vicenzo, un golfista profesional argentino: “Estaba tirando y embocaba y embocaba, y alguien, de manera casi diría irrespetuosa, le dijo ‘qué suerte tiene maestro’ y él le contestó ‘cuanto más entreno más suerte tengo’. Ustedes que tanto se esfuerzan, todo lo que logren será fruto del gran trabajo que hacen y, como digo siempre, recuerden que la victoria la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo con esfuerzo y confianza en el uno”.

Y cerró: “Estoy seguro que todos sus sueños se harán realidad y que llenarán de orgullo al pueblo argentino. Que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo los acompañe ¡Vamos Argentina!”.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el Subsecretario de Deportes, Julio Garro, y por los presidentes del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, y del Comité Paralímpico Argentino (COPAR), José María Valladares.

También asistieron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la Canciller, Diana Mondino; el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, y el Director General del ENARD, Diógenes Urquiza.

Participarán de los Juegos Olímpicos, que se extenderán del 26 de julio al 11 de agosto, aproximadamente 10.500 atletas de 45 disciplinas.