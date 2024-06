Javier Milei en la Cumbre por la Paz: llamó amigo a Zelenski y repudió “cualquier forma de violencia”

El Presidente rechazó la guerra y enfatizó su apoyo a Ucrania. Además, afirmó que su presencia en la cumbre con grandes líderes mundiales forma parte de los cambios que intenta implementar desde la Casa Rosada.

Javier Milei llegó a Suiza para asistir a la jornada internacional por la paz en Ucrania.

El presidente argentino, Javier Milei, llegó este sábado junto a su comitiva a Suiza para asistir a la jornada internacional por la paz en Ucrania. En un breve discurso reforzó el “apoyo al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski” y se refirió a la importancia del viaje que hizo el libertario para la Argentina.

El Presidente enfatizó que su presencia en esa cita con importantes líderes mundiales forma parte de los cambios que intenta implementar desde la Casa Rosada: “Es un paso importante para la Argentina hacernos presente en la cumbre del G7 y en esta cumbre por la paz. Es parte del gran giro que estamos dando como país, luego de décadas de darle la espalda al mundo”.

“Hay una nueva Argentina que abraza, una vez más, las ideas que hace 150 años la convirtieron en uno de los países más prósperos del mundo”, señaló el libertario, sobre el cierre de su breve discurso de menos de tres minutos, un “alegato” -como lo definió él mismo- en el que deslizó una crítica a los gobiernos anteriores por su política exterior.

“Como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. Somos defensores de la idea de la libertad”, siguió Milei.

Después, agregó: “El liberalismo, como lo entendemos nosotros, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. No hay prosperidad económica sin comercio libre, y no hay comercio libre si no hay paz. Y el comercio libre es naturalmente pacífico”.

Milei no mencionó en ningún momento al presidente de Rusia, Vladimir Putin. No obstante, cuestionó la guerra: “La guerra es el último recurso de un pueblo que debe defenderse, nada más ni nada menos”.

“Sepan que la Argentina estará siempre comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a Occidente, y que para nosotros la paz entre las naciones libres no solo es un deber moral, sino la condición necesaria para la prosperidad”, concluyó.