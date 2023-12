Javier Milei anunció un ajuste de shock: «Hoy comienza una nueva era en la Argentina, no hay vuelta atrás»

«Hoy comienza una nueva era en la Argentina, una era de libertad y progreso», dijo el flamante Presidente en un encendido discurso en la Plaza de los Dos Congresos. Lo primero que sostuvo fue: «No hay plata» y aseguró que habrá estanflación.

El presidente Javier Milei afirmó que «hoy comienza una nueva era en la Argentina» y «damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de reconstrucción de nuestro país».

Así lo expresó en su primer discurso como presidente de la Nación, transmitido por cadena nacional y pronunciado desde las escalinatas del Congreso nacional, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sus funcionarios designados e integrantes de las delegaciones extranjeras, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

«El modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo pero sobre todo en nuestro país», dijo el Presidente e indicó que se abre un punto de quiebre en la historia con su llegada.

«No hay alternativa al ajuste de shock»

«Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros», sostuvo Milei.

«La solución implica un ajuste fiscal en el Estado del 5% del PBI, que a diferencia de pasado caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado», manifestó con vehemencia Milei y fue ovacionado. «Es necesario limpiar los pasivos del Banco Central, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con eso a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos». «Sin embargo aún cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los desmadres del Gobierno saliente», expresó Milei alertando a la población para unos futuros meses aciagos.

«El cepo cambiario no solo constituye una pesadilla social y colectiva, sino que además el sobrante de dinero en la economía hoy es el doble de lo que había en el ‘Rodrigazo’», siguió el discurso el Presidente y aclaró: «Tranquilos que no termina acá, la herencia sigue». «Una inflación del 15mil porciento anual es la herencia que nos dejan. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla». «El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación, en consecuencia no hay solución alternativa al ajuste», sostuvo el Presidente anunciando recortes desde su primera expresión como mandatario.

«Nos han arruinado la vida. Nos han hecho caer por diez veces nuestro salario», expresó Milei y volvió a insistir: «debe quedar claro que no hay alternativa al ajuste de shock».

«De corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos»

El presidente Javier Milei afirmó que «de corto plazo la situación empeorará» pero expresó que, «luego, veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo cambiado las bases de un sistema sólido».

«No va a ser fácil: 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero hoy es ese día; terminamos el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos la resiliencia para salir adelante», afirmó el flamante mandatario en su primer discurso, pronunciado en las escalinatas desde el Congreso, en el que propuso un «nuevo contrato social en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos» y en el que advirtió que, «quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra».

El presidente Javier Milei afirmó hoy que «el desafío es titánico y enorme» y señaló que «lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino».

«Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Sé que las fuerzas del cielo nos acompañan. Será difícil pero lo vamos a lograr. Viva la libertad carajo», dijo Milei al final de su mensaje de 35 minutos pronunciado desde las escalinatas del Congreso.