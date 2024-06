Javier Milei agradeció al gobierno comunista de China por el «alivio para el sistema financiero»

Lo hizo tras la renovación del Swap por US$5.000 millones, que resulta un “alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance del Banco Central”.

A través de la Oficina del Presidente, Javier Milei agradeció a la República Popular China por la renovación del Swap por US$5.000 millones concedida por el gobierno comunista de Xi Jinping.

“La Oficina del Presidente agradece a la República Popular China la confianza depositada en el plan económico del gobierno”, al renovar el Swap que era clave para mantener el balance del Banco Central.

Se trata de un “alivio para el sistema financiero y contribuye al saneamiento del balance del Banco Central”, confirma el comunicado que destaca “el vínculo respetuoso entre ambos países”.

Un vínculo que “es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones”, asegura la declaración que ratifica el acercamiento entre la gestión anarcocapitalista argentina y la comunista china.

Milei podría ir a China para agradecerle en persona a Xi Jinping

De hecho, se sabe que Milei tiene en estudio la posibilidad de visitar el país asiático y concretar un encuentro bilateral con su par Xi Jinping, lo que podría producirse en la primera semana de julio.

Así lo dejó entrever el vocero presidencial Manuel Adorni, quien planteó que la visita aún no está confirmada pero dejó abierta la posibilidad de “que ocurra” a pesar de las promesas de campaña del actual Presidente: “Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, había asegurado Milei.

«No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra», planteó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.