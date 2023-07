Jan Hurtado se presentó en el entrenamiento de Boca tras finalizar su préstamo en Bragantino

Jorge Almirón aún no definió qué será del futuro del delantero, cuyo pase pertenece al club.

Jan Hurtado se presentó este lunes en la práctica de Boca. Foto NA: Archivo

El delantero venezolano Jan Hurtado se presentó hoy en el entrenamiento de Boca tras finalizar su préstamo en Bragantino de Brasil, aunque aún el club no definió qué será de su futuro.

Hurtado, de 23 años, apareció este lunes en la práctica y tanto el técnico Jorge Almirón como el Consejo de Fútbol de la institución deberán tomar una decisión respecto a si formará parte del plantel o no de cara al segundo semestre.

Hurtado disputó 18 encuentros y convirtió dos goles en Boca, uno a River y otro a San Lorenzo, mientras que en Bragantino jugó 78 cotejos, anotó ocho tantos y brindó dos asistencias.

Boca venció ayer a Sarmiento de Junín por 2 a 0, tras finalizar primero en su grupo de la Copa Libertadores, y escaló a la undécima posición en el torneo de la Liga Profesional.

Luego del partido, Almirón se refirió al mercado de pases: «El objetivo es la Copa Libertadores. Se dan nombres en todos lados, pero todavía no hablamos nada. Veremos el sorteo y después imagino que nos juntaremos para hablar de nombres y puestos a reforzar», dijo en conferencia de prensa. Y añadió: «En la Libertadores son partidos de ida y vuelta, son finales. Siempre es importante tener jugadores de jerarquía».

En cuanto a la victoria en la Bombonera ante el equipo de Junín, con goles del delantero Miguel Merentiel y del mediocampista Cristian Medina, el técnico señaló: “Veníamos de hacer seis goles en dos partidos, el partido pasado hubo un desgaste enorme, me imaginaba que Sarmiento se iba a meter atrás e íbamos a tener el manejo de la pelota. En el primer tiempo no hubo tanta claridad, no hubo muchas situaciones, pero el desgaste que generamos en el rival fue total”.

NA