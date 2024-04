Jacinto Arauz: festejo aniversario sin descuidar el esfuerzo por la contención social

La pujante localidad de Jacinto Arauz cumple 135 años de vida este sábado 6 de abril y prepara un festejo muy especial, que incluye acto protocolar, desfile y el show musical “Simplemente mujeres”, a cargo de artistas locales y de toda La Pampa.

Para celebrar los 135 años de Jacinto Arauz, este sábado, a las 16:30, habrá un acto frente al Monumento a los Fundadores. Luego se desarrollará un desfile institucional por el Boulevard central y a las 18:30 se iniciará el espectáculo musical, en el que se bailará al ritmo de folklore, cumbia y cuarteto.

El intendente de esta localidad sureña que tiene 2.500 habitantes, Santiago Goñi, transmitió a la Agencia Provincial de Noticias su alegría por el festejo que se viene, pero no pudo abstraerse de la difícil situación económica que generan las políticas implementadas por el Gobierno nacional del presidente Javier Milei.

En referencia a ello, puso de relieve el apoyo del gobernador Sergio Ziliotto, con quien tuvo una cálida reunión el último 24 de marzo. “Nuestra ciudad fue elegida para el acto central por el Día de la Memoria, y tuvimos el honor de ser anfitriones de las autoridades provinciales”, indicó.

“La reunión con el gobernador Ziliotto fue muy productiva y uno siente el respaldo necesario para afrontar la coyuntura. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y seguir gestionando de la mejor forma al municipio en estos momentos dificíles”, aseguró.

“Actualmente estamos focalizados en la ayuda social, porque la devaluación, sumada a la alta inflación y al tarifazo, hizo estragos en la población. El Gobierno nacional generó un combo terrible en apenas tres meses y medio de gestión”, describió el jefe comunal.

Al mismo tiempo, reveló que vecinos que nunca habían tenido necesidad de recurrir a la ayuda del Estado ahora se acercan al municipio para solicitar asistencia, “porque no pueden más”. En ese sentido, explicó que “las medidas adoptadas por el Gobierno nacional causaron un enorme perjuicio a la Provincia y a los municipios, afectando a miles de pampeanos y pampeanas”.

En esa línea destacó que están por iniciarse las obras de remodelación del Frigorífico, que se encuentra operativo. “También tenemos otros proyectos, como pavimentación, obras de cordón-cuneta, pero la decisión de frenar la obra pública que tomó el Ejecutivo nacional nos perjudica. Ahora dependemos de que lo resuelva la Provincia, que siempre está atenta a nuestras necesidades y requerimientos”, dijo.

El intendente hizo hincapié en el gran trabajo que se lleva adelante en la planta láctea, que es administrada por la cooperativa “La Emancipación” (otro de los sectores a los que le apuntó el Gobierno nacional). “Aporta un gran caudal de leche y le da empleo a unas 25 personas”, señaló.

Fundada el 6 de abril de 1889, Jacinto Arauz ostenta el privilegio de haber sido un lugar de formación para el prestigioso cardiocirujano René Favaloro, que fue médico rural allí durante 12 años, antes de emprender viaje a los Estados Unidos. Más allá de cualquier adversidad que se presente, como la sequía que debió afrontar recientemente, la localidad no detiene su crecimiento y se prepara para celebrar un nuevo cumpleaños. “Somos gente de trabajo, con mucha perseverancia y amor propio, así que nos merecemos disfrutar a pleno de este aniversario”, concluyó Goñi.